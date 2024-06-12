李駿傑曬後台見偶像Jessica片段 隊友邱士縉陳瑞輝呷醋 (14:08)

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）日前（8日）帶領成員邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger），聯同ERROR、韓國女歌手鄭秀妍（Jessica）演出音樂會。MIRROR成員江𤒹生（AK）及李駿傑（Jeremy）現身捧場，Jeremy被AK踢爆現身為見偶像Jessica，更帶同Jessica的唱片到場索取簽名。Jeremy昨天（11日）在社交網分享在音樂會後台跟Jessica見面及合照時的片段，影片裏的他露出害羞又興奮的笑容，合照時動作生硬，之後更開心到掩着嘴，向Jessica鞠着躬離開，十分搞笑﹗

Jeremy說︰「當我知道我有機會可以見到Jessica嘅時候，內心激動的心情真的很難形容，因為她充斥了我整個學生時代。她的歌、綜藝、以前的所有，都在告訴我，天呀﹗我竟然可以這麼近的看到她，太神奇了吧﹗拿到親筆簽名的時候，我才發現，第一張專輯《Fly》是2016年，這一首歌也陪伴了我很久。幾年一晃而過，誰會想到以前一直仰望的人，那一刻真實的出現在自己眼前，真的有很多感觸﹗想起以前，去看演唱會，以前去audition就是想進同一家公司，很多以前的回憶突然湧上心頭。那天還很搞笑的謝謝花姐，因為《全民造星》我才有這個機會﹗看到很多Unicornsss說終於明白你們的感覺，我一直都知道，但是見到她的時候，好像只有我最知道內心的感動有多大。我感覺這幾年的努力好值得，我還有很多個想見到的人，我還要再努力點﹗#追星嘅動力 #僵硬狀態」

AK笑問Jeremy︰「係咪好圓滿？」不過，當晚有份演出音樂會的Frankie及Stanley就呷醋。Frankie對Jeremy說︰「你都無主動搵我哋簽名同合照嘅💔﹗」Stanley則表示︰「都唔係嚟睇我嘅﹗」

（即時娛樂）