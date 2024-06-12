韋羅莎楊偉倫顏卓靈朱栢謙 跟偶像劉青雲合作興奮大壓力 (14:37)

劉德華監製、邱禮濤執導 ，劉青雲及吳鎮宇主演的新戲《談判專家》明天（13日）上映。戲中除了劉青雲及吳鎮宇兩位影帝，還有苗僑偉、鄭則士、姜皓文、彭秀慧、周文健、韋羅莎、楊偉倫、顏卓靈、盧惠光、洪天明、朱栢謙、朱鑑然、袁富華、黃又南、栢天男等好戲之人，當中的韋羅莎、顏卓靈、楊偉倫及朱栢謙更是劉青雲的「忠粉」。面對偶像演戲，他們都打醒十二分精神，既不能表現心中的興奮，但又要展現專業的一面。劉青雲也連聲讚賞這幾位難得的對手，幾乎每一位都是舞台劇高手，讓他大過戲癮。

韋羅莎第一次跟偶像合作便飾演他的另一半，興奮心情難以形容。她回味着說︰「其實外表很cool的青雲哥是一個很健談的人，拍攝現場放了我們的道具家庭相片，他邊看着邊跟我笑着說：『一看張相便知道我們這對老夫少妻啦！』其實跟他演對手戲，很快便被他的純熟演技帶入戲，兩人步伐一致，演得很爽。能夠有這次機會實在難得，像上了寶貴一課。」

顏卓靈（Cherry）在戲中飾演人質，劇情需要手腳被鎖着掙扎。她在拍攝過程中突然腳抽筋，但因為拍攝中又不叫出聲，只好一直忍痛至拍完才叫了出來。劉青雲知道她腳抽筋，而身邊沒有物件可借力，於是叫她直踩他雙腳借力鬆筋，讓她感覺窩心體貼。拍攝另一場戲時，導演為求氣氛逼真，在沒有預知下突然關燈，捕捉演員當刻的反應，雖然短短分多鐘，但導演一take過滿意收貨。劉青雲走近顏卓靈身旁說了一句「Very Good」，顏卓靈回憶當時開心不已。

同樣演人質的楊偉倫（阿卵）坦言這次演出不單止拍談判戲時有壓力，令他倍感緊張是要跟劉青雲做對手戲。他說：「我由細到大都是看青雲哥的戲長大，他真的超好戲，是我生命中十分敬重的一位演員。我跟他合作的那場戲就是要談判成功，否則我就會死；所以豈能沒有壓力！幸好順利過關，跟他合作開心之餘又可以乘機偷師；實在是機會難逢的一次。」 提到戲中的鬈髮造型被網民指跟《九龍城寨之圍城》中的信一（劉俊謙飾）相似，阿卵無奈地說：「當初也覺得這個造型很襯自己，但當見到阿謙那個造型出現之後，我馬上吞回這個想法，且再一次證明這個世界自己所想的，跟現實往往不同。」

戲中飾演青雲下屬的朱栢謙所演的一場對手戲，就是要用談判技巧來說服這位上司。阿謙說：「我的壓力是來自自己，因為對手是劉青雲，我的偶像；在角色上我要演繹一個緊張萬分，完全被青雲哥比下去的談判專家，這場戲我完全勝任，因現實中對住偶像對戲本身心情已是非常緊張 ，他真的是一位很出色的對手。一直以來我覺得青雲哥是即使在高壓底下都能發揮一種幽默感，值得我們後輩學習。」

《談判專家》早前首映及端午節長假期優先場票房理想，3天優先場衝破100萬。

（即時娛樂）