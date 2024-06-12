香港藝術發展獎｜汪明荃獲頒終身成就獎 感激丈夫陪伴鼓勵 (15:05)

汪明荃昨晚（11日）在丈夫羅家英陪同下出席《第十八屆香港藝術發展獎頒獎禮》，獲頒發終身成就獎；同場莫華倫與吳思遠得傑出藝術貢獻獎，導演邱禮濤（電影）、廖國森（戲曲）獲藝術家年獎；導演何爵天（電影）、梁非同（戲曲）得藝術新秀獎等。

汪明荃從政務司副司長卓永興手上接過獎項後說︰「我用了57年時間，由自己的興趣和工作，做到今天得到肯定，我非常感恩﹗過去所有得到這個終身成就獎的，都是我很敬重的大師和前輩，每位都舉足輕重，包括查良鏞、白雪仙、顧嘉煇等。我不敢說自己能媲美他們的成就，但能夠在香港文化藝術界與他們齊名，我已無憾。未來的我會繼續努力，認真對待每一個演出，及要為業界及新一代的文化藝術工作者造就更多機會，肩負傳承的使命。」汪明荃同時感謝57年來曾裁培、啟發、指導和相信過她的人，還有歌迷、劇迷，以及丈夫羅家英的陪伴與鼓勵。

汪明荃受訪時表示這個獎是她從事藝術工作57年來的一份禮物，非常開心過去所做的一切能得到文化藝術界肯定。她表示丈夫正忙於演出粵劇，待他完成工作後才食飯慶祝。汪明荃表示57年感受良多，覺得時間過得好快。她談到最難忘的事時說︰「每個階段也難忘及有很大挑戰，由電視到從政、做粵劇再做電視，不同角色的轉變，過得很快。從事藝術工作的年輕人，要演藝生涯走得遠就要靠堅持及充實自己，時代變化得很快，不勤力就追不上。要挑一份自己喜歡的工作，喜歡就會付出更多。從事各行業也辛苦，要付出、努力和捱得，現在的人很搏命，我那麼老也要搏命，不停學習，做到老學到老。誰來向我請教，我也會分享心得，我是一個版﹗」

莫華倫表示會在香港繼續推廣歌劇文化藝術，讓更多年輕人認識。他說：「製作歌劇至少幾百萬，資金是問題，發展需要政府支持。」

廖國森在汪明荃手上接過獎座，他說別具意義。他感謝當年八和會館成立八和粵劇學院，招收他成為學員，感謝很多老師教導。他之後加入雛鳳鳴劇團感到榮幸，學識很多。他亦要多謝恩師靚次伯：「無他我今日不會企喺度，還有很多前輩指導。」

梁非同感謝多年來一眾前輩和老師的悉心教導，她會繼續在藝術、戲曲方面努力，鞠躬盡瘁。

（即時娛樂）