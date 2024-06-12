陳慧琳與盧瀚霆正式合作 讚AL唱慢歌感情拿捏準繩 (16:21)

盧瀚霆（Anson Lo，AL）繼去年邀請陳慧琳（Kelly）擔任演唱會嘉賓後，近日再次邀請她灌錄歌曲《深閨 feat. KELLY CHEN 陳慧琳》，來一次正式合作。《深閨 feat. KELLY CHEN 陳慧琳》是一個推進版，《深閨》原來的版本講述一對情侶不理世俗的一切，只想留在家中相戀，互相依偎在一起，但歌曲中的主角其實都感到害怕，不過亦因為害怕，所以才更想深閨。合唱版是一個延伸，Kelly飾演過來人演繹歌曲，說服男主角要對自己篤信的愛情觀有信心。

Anson Lo開心表示：「上次同Kelly合作係喺舞台上，邀請佢做表演嘉賓，今次係正式合作，邀請佢Featuring我首歌。一直好欣賞同敬佩Kelly，跳唱皆能，係香港一個Icon﹗能夠邀請到佢合唱，我覺得係好勁嘅事。」Kelly近年與不同歌手合作，她說：「我都想同新生代歌手合作， 之前同Sing Sing Rabbit，另外亦宣布咗我同AGA合作，但就要等到我完咗巡唱先可以進行。有日忽然間收到Anson嘅邀請，想搵我合唱，而且可以幾個鐘就搞掂，幾好，所以Why Not？同埋之前合作好愉快，不過冇諗過同佢合作係唱慢歌 ，我諗住一定係快歌啦！但咁都好，我為咗呢個合唱版，起碼聽咗100次《深閨》，啲View數有一半係我㗎！」Kelly又謂聽着Anson Lo的演繹，感受到他唱慢歌的深情度又提高了，感情拿捏得非常好，令到《深閨》好好聽！Anson Lo聽到Kelly的嘉許，也感到萬分興奮。

這次2人走進錄音室合作，Kelly表示令她回想到過去灌錄《誰願放手》的那份情深，去年推出的《我的親人》亦有類似感覺。上次與男歌手合作錄歌已是2014年電影《盜馬記》主題曲《不如今晚》，當時與梁家輝及鄭伊健合作。Kelly坦言：「因為每個人都有唔同Character，所以每次感受都唔同，但上一次配合電影的喜劇劇種，所以演繹上都比較搞鬼，今次合唱版係好有意思，畀我嘅感覺唔同，唱法亦唔同。」Anson Lo表示每次跟前輩合作都有壓力：「Kelly又唱得，錄音又快，而新版本不論歌詞、Melody都唔一樣，我同Kelly係以Harmony形式對唱，所以我嘅Range要再高啲，係一個挑戰。」

2人完成錄音後意猶未盡，盼日後再合唱。不過，Kelly強調：「唔好再唱我啲歌，佢嗰啲新啲好玩啲。」Anson Lo想出新點子：「如果再合作，我哋要俾啲驚喜大家，唔好唱大家嘅歌，直接出一首新嘅型嘢出嚟唱，唱快歌！」

（即時娛樂）