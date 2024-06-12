拍檔廚房｜張曦雯刀功出事遭嫌棄 徐榮以演員生涯「酸苦辣甜」炮製佳餚 (17:20)

顧老闆品嘗徐榮組的Omakase後，以八字真言「歲月靜好，溫潤如玉」贈徐榮和小儀。（大會提供）

張曦雯遇到切梨難題，令Eddy忍不住嫌棄；徐榮和小儀的Omakase菜單，將演員生涯經歷以四種味道酸、苦、辣和甜演繹。（大會提供）

由方力申、黃翠如主持的煮食節目《拍檔廚房》，本周嘉賓是張曦雯（Kelly）和徐榮，分別伙拍西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy），和酒店助理主廚譚詠儀（小儀）組成拍檔，經過三輪激烈比拼，Kelly組以23分，比徐榮組的21分暫時領先。

今晚（12日）播出第6集，來到最終回合的「主題故事Omakase」環節，美國長大的Kelly和家人最重視感恩節，會一起吃火雞大餐，Eddy將這道菜和Kelly最愛喝的雞尾酒pina colada，融入主題當中，創作出法國藍龍蝦三重奏、燒釀本地農場雞及火焰神灣菠蘿伴椰子雪糕。

首次剝龍蝦的Kelly為了給予Eddy信心，編造美麗謊言：「Chef Eddy有問我識唔識，為咗令佢更加有信心就話識，唔想佢擔心，因為佢已經有好多嘢要做。」雖然Kelly在剝龍蝦部分，Eddy滿意收貨，但之後遇到的切梨難題，令Eddy忍不住嫌棄：「啲梨真係切得好肉酸，我想掉咗佢再嚟過！」

徐榮與小儀的Omakase菜單，將演員生涯經歷以四種味道酸、苦、辣和甜演繹，炮製出龍蝦酸忌廉醬米餅、椰子醋水梨花、苦瓜茶、沉香虎蝦和荔枝脆米及芋蓉腸粉。徐榮坦言演員生涯並非一帆風順，故由「酸」開始：「一開始係酸，辛酸啲嘅感覺；苦，就係辛苦，開工食無定時、瞓無定時；辣，係激情，對每個工作、角色都要有激情；甜，觀眾喜歡，贊同我哋嘅演技，係好甜美嘅感覺。」 顧老闆品嘗徐榮組的 Omakase 後，以八字真言「歲月靜好，溫潤如玉」贈2人。

（即時娛樂）