文頌男完成電療病情明顯改善︰期望身體會逐步好番 (20:06)

患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」的前J2台主持文頌男（Koba），完成電療療程半個月，雖然精神及胃口仍然很差，但病情有明顯改善。（文頌男Ig圖片 / 明報製圖）

前J2台主持文頌男（Koba）去年10月確診罕見癌症「尤文氏肉瘤」，之後全面停工及先後接受化療及電療。已完成電療療程半個月，Koba日前（9日）在社交平台分享近况，開心表示病情有明顯改善，痛楚感覺少了很多。

他說︰「做完電療已經經過第二個星期，所有嘅痛感明顯地減低咗好多，由最痛嘅9/10分，依家降低到1/10分，係間歇性地會有一啲神經性嘅痺痛仍然會出現喺下肢地方。而腳底周邊位置，譬如尾趾附近開始有番啲感覺，可以郁到少少，大髀內側及後方痺感都減少咗，有返啲正常感覺，所以止痛類嘅藥物，好似神經痛嘅藥丸同嗎啡都可以降低番啲劑量咁服用。」

Koba表示完成電療後開始接受中醫治療，服用中藥調理身體，惟精神及胃口仍然很差。他續說︰「精神同胃口都係差咗好多，成日都好攰、想瞓，食嘢食唔得多，食多少少都好滯嘅感覺，有時食完仲會即刻嘔晒出嚟。咁費力地強迫自己食嘢，結果又嘔番晒出嚟真係覺得好似白費晒心機同力氣。可能因為食少咗嘢，體重都輕咗大概5kg。最近兩日更加好似感冒，雖然探熱顯示冇發燒，但我周身肌肉疼痛，瞓覺都瞓到囉囉攣，又會時常標冷汗，感覺好唔舒服。鑑於自己精神真係好差，所以呢兩個星期，都冇乜精神去回覆大家嘅訊息同留言，喺度都同大家講聲唔好意思。」

雖然精神狀態仍然很差，Koba很開心看到身體有明顯改善︰「雖然經歷咗咁多痛苦同挑戰，但好高興見到電療之後有咁明顯嘅改善。痛感減低咗，身體逐漸恢復，呢啲都係好嘅迹象。即使依家仲面對緊好多困難，但我會繼續堅持，期望身體會逐步好番，亦希望唔會突然惡化番。我會保持樂觀，繼續努力去克服困難。」

（即時娛樂）