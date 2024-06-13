張家輝新作《贖夢》 入圍富川影展奇幻Mad MaxX單元 (13:19)

張家輝執導及主演的《贖夢》，繼烏甸尼遠東電影節後，再出戰第28屆韓國富川國際奇幻影展，入圍奇幻Mad MaxX單元。家輝15年前曾經憑林超賢執導的《証人》獲影展頒發「最佳男演員特別表揚獎」，今次再度參展富川，且以自導自演的身分出現，他也不禁說：「今次《贖夢》能咁奇幻入圍影展，我內心都好奇幻，當然都要感謝各地影展對我呢部作品嘅關注同喜愛。」

《贖夢》由香港電影發展基金及創意香港支持拍攝，電影人製作有限公司及香港電影發展基金出品，星火製作有限公司製作，張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯助陣參演，許恩怡特別演出。電影本身除了具奇幻的故事性外，畫面和色彩上的配合也帶來一種淒美感覺，貼合富川影展中的奇幻主題。

富川電影節性質有別於法國康城影展、推崇亞洲電影為主嘅烏甸尼遠東電影節，各地不論藝術或商業電影作品也有機會獲富川奇幻電影節邀請參展。家輝在《証人》所演的殺手帶點奇幻劇情，正配合大會主題方向，他最終更獲獎。家輝說：「今次自己主演、執導嘅作品奇幻地入圍，我內心深處真係好奇幻，當然要多得同我並肩作戰嘅一班合作團隊。」

《贖夢》早前經過多輪內部試映後，因較難找上過往類似的電影內容題材作比較，故被定性為「不能歸類」電影類別。此類別的作品於外國電影中出現居多，希望藉此類別能帶出多元化及新鮮感給觀眾。

（即時娛樂）