Nowhere Boys成軍9年首推情歌 「二樓後座」錄音留回憶 (14:05)

樂隊Nowhere Boys成軍9年推出第一首情歌《兩秒》，講述一見鍾情，僅僅兩秒便愛上對方的故事。MV於台灣街頭取景，以「一鏡到底」的方式拍攝，畫面唯美且暗藏大量彩蛋。MV裏的6名遊人各自代表一首Nowhere Boys的歌，包括《天外飛仙》、《亂世超人》、《夕陽武士》、《移動城堡》、《旅途中的我》及《無處遊人》，原來是琴鍵及小提琴手兼作詞人漁佬的主意；另一彩蛋就是歌曲是在殿堂級樂隊Beyond的專屬Band房「二樓後座」錄製。「二樓後座」受大廈重建計劃影響面臨清拆，主音Van表示Nowhere Boys在「二樓後座」清拆前，都會在這裏錄製歌曲，希望能用音樂記錄這珍貴的地方。

首次到訪「二樓後座」的Van、鼓手Nate以及結他手Ken表現雀躍，看到玻璃櫃擺滿Beyond的唱片和他們曾經用過的音樂器材時，興奮得立即拿出手機拍下照片。Ken說：「呢度係Beyond嘅發源地，佢哋一開始喺度Jam歌、排練，後來有足夠嘅金錢就喺呢度做歌。」Van說：「我見到有啲用到好殘嘅Pedal，Ken同我解釋係日本製好勁嘅Pedal，係家駒用過嘅，我見到直頭唔敢掂。」Ken認同：「如果錄歌，我可能真係會用番嗰啲Pedal。輝哥喺度應該得。」他們口中的「輝哥」是1990年代樂隊Zen的結他手鄧明輝，他亦是今次Nowhere Boys新歌的錄音師。Ken感激他幫忙：「頭先錄緊嘅時候，佢幫我哋不斷咁Tune，好好聲。」

「二樓後座」面臨清拆，Nowhere Boys覺得十分可惜。Van說：「喺呢度錄音感覺非常好，可能有Beyond或者家駒嘅加持。希望喺呢條街清拆之前，可以喺度錄多幾首歌，決定咗嚟緊每首歌都會Book呢度錄，直到錄音室唔再喺度為止。希望可以用我哋嘅音樂、聲音去記錄低呢個地方。」Ken同意：「係一件好可惜嘅事，我哋唯有用聲音去保留。」

《兩秒》MV在台灣街頭拍攝，講述男女主角過馬路時的一個對望，僅僅兩秒便愛上對方的故事。Van說：「首歌好唯美，如果我哋出現喺MV就會喜感咗，出現都只會客串1、2秒，想搵靚仔靚女去拍呢個MV。」MV除暗藏6首Nowhere Boys的歌曲外，細心留意更會發現街上掛有印着歌名「地球侯機室」的橫額。MV尾聲，Van更以「夕陽武士」造型驚喜現身。

（即時娛樂）