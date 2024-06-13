《九龍城寨》連續43天 登香港單日票房冠軍 入圍富川國際電影節 (15:31)

為慶賀新喜訊，電影公司發放一條最新製作特輯《城寨四子篇》，最後更有彩蛋，見到四子與導演完成煞科戲，在魚排乾杯慶祝。（大會提供）

連續43天成為香港單日票房冠軍的《九龍城寨之圍城》，港澳總票房暫錄得逾1億港元，電影繼今年入圍康城影展「午夜單元」，喜訊浪接浪，《九龍城寨之圍城》入圍第二十八屆富川國際奇幻電影節（Bucheon International Fantastic Film Festival），並獲選為今屆影展閉幕電影。

將於7月4日至14日舉行的第二十八屆富川國際奇幻電影節，公布《九龍城寨之圍城》入圍影展，同時獲大會選為閉幕電影，電影將於7月12日在當地舉行首映禮，而導演鄭保瑞屆時亦會出席紅地氈儀式。

為慶賀新喜訊，電影公司發放一條最新製作特輯《城寨四子篇》，最後更有彩蛋，見到四子與導演完成煞科戲，在魚排乾杯慶祝。林峯說：「基本上大家好有默契，好快就捉到自己角色。」劉俊謙說：「某啲動作做極都做唔到，我哋拍攝時會互相鼓勵，不知不覺令大家進入角色。」張文傑說：「我哋有時會試點演，但我哋唔會認真試，但邊搞Gag邊撞出火花。」

導演鄭保瑞說：「好想搵香港新一代演員合作，我睇過佢哋作品，佢哋嘅氣質幾似漫畫中角色，而要搵一個有啲經歷嘅人，呢個年齡層，林峯是個好選擇。『龍捲風』（古天樂飾）幾愛惜後生仔，佢仲喺關鍵時刻，都幫過呢幾個後生仔，搵演員時我直接諗起古仔，一個有經驗演員，喺呢個圈有位置，佢同一班年輕演員關係，佢有適當高度，但唔會有好大距離，呢種關係幾似龍捲風同佢哋嘅關係。」

胡子彤表示：「龍捲風基本上就等如城寨。」古天樂也說：「我嘅角色係唔想佢哋去繼承呢個地方，而係守望相助去幫助城寨每個人嘅生活。」

（即時娛樂）