「造星」唱將首度合作開騷 MC柳應廷All In演出不設限 (16:33)

同是《全民造星》出身的MC張天賦和柳應廷（Jer），將於8月30日（周五）在亞博Arena一同舉行音樂會。

兩位實力唱將首度聯手開騷，Jer和MC同樣興奮，Jer說：「當我知道有呢個合作之後係好興奮，係咁同公司講，我哋一定要接呢個Job。我好期待，因為由造星開始認識MC，佢一直都係好唱得嘅唱將，而我亦都係以唱將形象出現，已經幻想會好有火花。」

MC同樣期待與Jer合作，他說：「當初知道要演出呢個音樂會時候，係未知會同邊位歌手合唱，嗰陣時就諗邊個會係我最期待呢？頭兩甲一定係Jer，因為同佢嘅歌路都有相似嘅地方，佢亦都係好出色歌手，同台經驗唔算太多，今次有真正嘅Concert，可以同佢合作，同佢一樣超級興奮。」

Jer和MC在Sing途上有甚多相似的地方，同樣是「造星」出身、入行前經常Busking、懂得玩結他、唱歌音域與曲風類同。2人又期待怎樣用音樂擦出火花呢？Jer即幻想道：「應該係聲音上面嘅交流，大家好似擂台上面較量感覺，好似兩個Fighter，鍛練咗一身武功，到時去到擂台大家會All In攞出嚟。」

MC腦海呈現不同畫面，他說：「可能會係各持一方，好似音樂會海報咁一黑一白，然後大家去做一個拉扯或者對抗，甚至喺台上玩樂器，或者我哋會攞我哋畢生所學嘅嘢出嚟All In，或者攞啲我哋唔識嘅嘢出嚟玩，我覺得都幾有趣。」

All In的還有2人的唱功！MC也希望可以給台下觀眾驚喜，他說：「今次揀歌方面偏向平時未必可以喺舞台上面，或者未必有機會玩嘅歌，再喺入面揀一啲再刺激啲﹑再Extreme（極瑞）啲嘅作品出嚟，因為好多時候揀歌要迎合某啲原因，但今次同Jer合作可以大膽玩多啲嘢，同埋我哋加埋嘅上限係會高好多。」

Jer亦希望做出截然不同的音樂會，他說：「近排大家都愛上推出搖滾、Powerful啲嘅歌，宣傳Poster裏面大家攞住結他Rock Rock哋，都幾期待我哋到時喺台上面變成Band Show，然後一齊揈頭，台下有人轉圈（Mosh Pit），講下笑，未必會，但會係一個好投入但又幾有力量嘅表演。」

兩位大男孩將會傾力演出，他們亦期待台上台下打成一片的畫面，Jer道：「希望我哋喺台上Have Fun，大家都玩得開心、過癮，觀眾亦都會睇得開心，呢個係我嘅宗旨。」MC亦和應：「同意，最緊要Have Fun，既然其中一個目標係Have Fun，第二個目標就係觀眾都要Have Fun，大家應該要帶住非常期待嘅心情，要同我一樣咁期待，因為目前好多嘢都係未知之數，但如我所講，我同Jer會擦出一個好強勁嘅火花，而且呢個係冇下限亦都冇上限嘅火花，好似睇煙花咁，你唔知會射得幾高、幾勁。」

Jer續道：「希望大家入場睇呢個騷嘅樂迷，會帶住期待得嚟又Enjoy嘅心情，最緊要大家好開心喺呢個騷度，返到屋企諗番起，依然有好難忘嘅表演，就算十年後諗起，原來Jer同MC曾經做過咁樣嘅騷，希望會成為幾經典嘅畫面。」

（即時娛樂）