Fred抱樂觀心態助2歲囝囝 何雁詩聞父母擔心孫仔感心痛 (19:34)

鄭俊弘指自己亦有不開心和擔心時候，但於事無補，要接受此事，轉變心態正面樂觀面對，想辦法幫兒子。（柯美攝）

家燕姐指自己都是媽媽，得知Fred和何雁詩的小朋友患天使綜合症後，有一段時間好難過，很欣賞他們的堅強和毅力。（柯美攝）

鄭俊弘（Fred）和何雁詩日前公開兩歲兒子Asher患有「天使綜合症」後，今天到新城電台接受薛家燕主持的節目《開心大派對》訪問，宣傳以發起人身分，於7月7日在戲曲中心大劇院舉行的《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》。

家燕姐指自己都是媽媽，得知他們的小朋友患天使綜合症後，有一段時間好難過，很欣賞他們的堅強和毅力，且非常有心舉行演唱會，希望引起社會關注，因為政府在這方面缺乏支援。家燕姐眼泛淚光說：「家庭環境好的就無問題，生活捉襟見肘就會好辛苦，他們的舉動值得欣賞和敬佩。」

鄭俊弘和何雁詩帶笑受訪，2人心情已平復，何雁詩說：「上年底得知囝囝患天使綜合症至選擇公開此事，已一段時間，心情已平復及面對所有挑戰，視囝囝有該病為生活一部分。照顧會否特別辛苦？我不知道，畢竟Asher是我們第一個小朋友，為人父母都辛苦，大家有不同擔憂。」

他們對醫學一竅不通，得知兒子患此症狀後，上網看了很多資料和講座。問到兒子可需特別照顧？鄭俊弘表示兒子每日做不同治療，包括物理、語言和職業治療，一有時間就帶兒子去游水，在水中不怕會跌倒。他們感謝家人支持，一條心幫手照顧Asher。何雁詩說：「最不開心是父母湊大我已好辛苦，現在又要擔心個孫，見到好心痛。」

鄭俊弘指自己亦有不開心和擔心時候，但於事無補，所以要接受此事，轉變心態正面樂觀面對，想辦法幫兒子。何雁詩說：「我們比起很多人幸福，有很多醫生和朋友給予意見。殘疾沒正負面，是醫學詞語，看你怎樣處理而不是問為什麼。」

說到治療該症的藥物正研發中，令他們抱有希望，不排除赴美國醫治，若藥物研發至獲得政府認可及安全，聽取醫生建議，可能亦讓兒子試藥，因兒子才2歲，是醫治黃金期。

說到他們發起的演唱會，他們表示門票已接近售馨，網上亦接受捐款，目標籌款100萬，幫助有需要的家庭，不會加場。他們希望大眾關注，讓同路人不會感到孤單和寂寞。

（即時娛樂）