黎諾懿跟SEN學童爸爸深情對話 籲大眾關懷照顧者心靈 (20:33)

黎諾懿很明白作為照顧者的壓力，希望大家多留意身邊照顧者情緒，聆聽和陪伴都是支持。（大會提供）

身為兩子之父的黎諾懿，趁父親節臨近，到訪協康會位於白田邨的早期教育及訓練中心，與育有SEN孩子的家長爸爸交流「湊仔經」，更入治療室參與早嬰孩子訓練。

黎諾懿育有6歲兒子「小春雞」和2歲的兒子「小冬牛」，重視家庭的他與太太悉心栽培兩子，有豐富湊仔經驗。今次他首次到訪早期教育及訓練中心，看到中心設計以交通工具作主題，切合SEN孩子的喜好，打破他對特殊幼兒中心的刻板印象。

黎諾懿走進治療室，參與早產幼童個別訓練，讚治療師及老師非常專業及有耐性。他說：「以往對SEN小孩的印象就是不聽指令，以及非常好動，但親身和他們相處後，發現只要給予他們更多耐性和時間，慢慢也能見證他們改善。」

初生至6歲是兒童成長的重要階段，但SEN孩子的照顧者，往往在這段路上花費更多心力。黎諾懿和家長余先生交流「湊仔經」時，得知余先生的兒子在2歲時，發現有發展遲緩，對聲音敏感，受到外在環境刺激時，情緒易波動，與兒子外出時難免受冷眼。後來帶兒子接受訓練，不但自己學習與兒子處之道，亦見證兒子社交技巧大大改善。

黎諾懿很明白作為照顧者的壓力：「男士一般較內歛，有壓力情緒都不輕易流露，育有SEN孩子的爸爸，既要照顧家庭，又要保持理性繼續前行，實在不易。」他希望大家多留意身邊照顧者情緒，聆聽和陪伴都是支持。作為爸爸，黎諾懿認為自己會盡力讓兒子健康地成長，幫助他們發掘自己的潛能和專長。

（即時娛樂）