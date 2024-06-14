小肥48歲生日開騷 著5吋高跟鞋 勁歌熱舞35分鐘 (15:50)

小肥一連兩場《完全變態演唱會》昨晚（13日）於旺角麥花臣場館開鑼，他唱畢《有情有義》 、《12年沒有冬天》等歌曲後重提2020年宣布「出櫃」的經過︰「我有今天的變化和進化，契機是2017年與演唱會監製做了一張關於坦白的專輯，當時已決定有人問起就坦白，惟沒有人問，直至2020年接受陳志雲訪問時，他直接問我的性取向，『坦白』就叮一聲出來，我想了3秒就回答『係，我係基佬』﹗」現場觀眾拍掌支持，小肥續說︰「走到這一步，一個人不可能，必需有家人支持，令這一步更實在。」

他隨後在侄兒的鼓聲伴奏下，唱出歌曲《內外》。小肥表示朋友的支持也十分重要，感激很多朋友也支持。樂隊RubberBand主音繆浩昌（6號）出場，跟他合唱《大巡遊》，兩人再聯同另一嘉賓側田合唱《風塵三俠》。演唱會設有15分鐘中場休息，小肥換上一身彩虹裝，在3位揮動彩虹旗的猛男陪同下登場，然後脫去彩虹外衣，露出內裏的短褲軍人造型跳唱35分鐘，唱出羅文《讓我奔放》、張國榮《側面》、林憶蓮《燒》等歌曲，最後更換上5吋高跟鞋繼續又跳又唱。

昨晚捧場的圈中人包括方力申、吳浩康夫婦、黃心穎與丈夫黎萬宏（泥鯭）、劉浩龍、林德信夫婦、胡琳、陳志雲、江若琳與丈夫蕭唯展、布志綸、余迪偉、Dear Jane主音黃天翱（Tim）等。昨天是小肥的48歲生日，雷深如（J.Arie）在演唱會安歌時上台送蛋糕。小肥說︰「生日開演唱會，的確很高興﹗難得與觀眾一起過，很感動﹗我跳舞如何？不是要有什麼突破，而是演唱會的下半部有需要。要在短時間練舞，很辛苦，但很開心﹗」

小肥騷後受訪，稱原以為生日開騷會很緊張，怎料一點也沒有。他說︰「做得衰就衰，唱得不好就不好吧，不要將自己放得那麼大，否則更衰。叮一聲，就不緊張了﹗」小肥被問到生日願望時稱最想尾場繼續有好狀態︰「我在今晚第一場毫無保留，唱得太興奮。明晚最後一場，我會豁出去，哪怕唱到聲沙﹗兩場夠喉？夠了﹗今次在舞台上做了很多，但只有很少排練時間，做到已是奇蹟 。」談到在台上跳唱35分鐘，他說︰「我花了一個月排舞，最辛苦拉筋。不過，我覺得很過癮，跳舞跳出興趣，會繼續學。我瘦了很多？我兩年前已開始控制飲食，這次的跳唱部分需要很大體力，騷前也有跑步。」

（即時娛樂）