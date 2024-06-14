Mayanne小喇叭｜吳幸美率《東張》女神現身 談採訪辛酸史 (16:01)

麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》加推「加長版」篇章第二擊將於明晚（15日）播出，她請來吳幸美、李旻芳、何沛珈、梁敏巧（Maggie）、陳懿德（德德）及黎寬怡（貓仔）6位《東張》女神現身，分享採訪辛酸史及工作時遇過的奇聞逸事。6人輪流講出自己勝任《東張》主持崗位的重要元素，李旻芳自覺勇字行頭，什麼都肯做；Maggie和德德入行前曾做過記者和編輯工作；貓仔笑言可能樣貌與吳幸美相似，不時被認錯為對方；何沛珈公開面試時監製其中一條問題︰「佢問我驚唔驚曱甴、老鼠，我話連屍體都唔驚。」吳幸美自認夠貼地，在街坊心目中似女兒般親切。談到當年做「測試專員」試飲「斷片酒」成代表作，她坦言曾擔心被指扮醉，澄清當時真的喝醉了。吳幸美說：「條片係想嘗試話畀大家聽，女仔飲咗酒有機會有危險，後尾條片畀政府買咗嚟做宣傳教材。」

《東張》主持不時要深入老鼠及曱甴屋採訪，貓仔和Maggie曾體驗過老鼠和曱甴發出的360度環迴立體聲效，而且已懂得分辨垃圾、曱甴屎甚至死老鼠的氣味。她們表示追訪期間不時遇上驚險事，旻芳透露有次到圍村拍攝，攝影師遭惡人叉頸兼粗言穢語問候，對方更出言恐嚇，令她感到生命受到威脅。旻芳說︰「第一次拍嘢拍到腳軟，但當時做緊嘢已入咗working mode，就算佢哋咁樣對我哋都繼續。」貓仔則憶起到元朗大橋街市採訪「蛋蛋姐」經驗。當時有指「蛋蛋姐」曾擸刀刺大伯，而且檔口總插着一把菜刀，故採訪有一定危險性。貓仔說：「當時要確保電視框入面見到我同佢，又唔可以畀佢拮到，睇住有咩動靜要即刻彈走！」

多次在屯門採訪至報警收場的Maggie，笑指在該區警署「File成呎厚」。她透露採訪大媽聚集公園賣唱時遭疑似忠粉叔叔爆粗恐嚇，對方更動手推跌攝影師，並在攝影師身上抓出多道血痕。她說：「我哋唔會主動報警，除非人生受到傷害，或有人犯法，通常係當事人報警話我哋騷擾佢，所以要記低資料。」旻芳透露母親常為其工作感到擔憂，她說到此處不禁淚水盈眶哽咽道：「每次節目出街後都會問我有冇事，聽到媽咪咁講，我哋做嘢雖然係好辛苦，但幫到人覺得好值得。」

除了投訴和驚險個案，《東張》亦會為有需要人士作出器官捐贈呼籲，並曾促成好事。幸美曾採訪一名20多歲女子，因心臟有事一直等待移植機會，其癡情男友一直堅持在旁守護，並希望手術成功後與她結婚。幸美憶述：「節目出街後真係有人捐心，亦冇排斥，佢哋最後結咗婚，組織咗好好嘅家庭，好感動，我哋《東張》幫到人。」做過護士的何沛珈入行後曾感到迷失，加入《東張》後找回初心。她說：「透過每一次嘅case、訪問搵番初心，原來做藝人可以透過另一份工作去幫到人，搵番個意義出嚟。」

（即時娛樂）