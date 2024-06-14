廖偉雄玩「笑聲拍板」 慨嘆扮嘢難：10年先出到一個笑匠 (16:18)

廖偉雄扮嘢心得，感嘆扮嘢很難：「每年可以出好多個小生，但起碼十年先可以出到一個笑匠。」（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，本周日晚（16日）播出一集，登場嘉賓、是與盧海鵬同樣以「扮嘢」馳名的廖偉雄（燦神），為表敬意，祥師兄、祖藍及思捷除了以燦神不同經典扮嘢造型亮相、向燦神送上「福祿壽訓練學院榮譽博士」榮銜之餘，更分別向燦神其中3個經典表演項目致敬，包括：蔡燶華《蝕到空虛》、張惡榮《燦神》（原裝為《掃墓》），及以「乜太」Look獻唱當年經典搞笑節目《笑星救地球》同名主題曲及片尾曲《Charlie Charlie Chit Boom Boom》Medley。

表演完畢後，又到台下邀請燦神上台，燦神拿出「笑聲拍板」為眾人「加持」，當中自稱是乜太及《笑星救地球》鐵粉的祖藍開心大叫：「願望成真，終於可以畀『笑聲拍板』拍到頭！」

與福祿壽及現場眾學員打成一片的燦神，事後分享扮嘢心得，他說：「你要扮嗰個人嘅特點，盡量將佢放大，如果見到旁邊嘅人笑緊，你就放得更大，如果冇人笑嘅話，就轉第二條橋再嚟過，總之要不停變同不停變，咁就為之very good喇！」

燦神再說：「喺演藝入面，模仿係基礎，當你懂得扮嘢時，你就可以做到唔同角色，因為你知道點去加強。演藝界每年可以出好多個小生，但係起碼10年先可以出到一個笑匠，唔係容易，希望福祿壽能夠培育多啲新人。」

（即時娛樂）