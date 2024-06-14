破浪男女｜吳慷仁全裸演出 笑稱蹲下時「像被臨檢」 (18:32)

由金馬影帝吳慷仁主演的電影《破浪男女》，將於6月28日在台灣上映，今天（14日）吳慷仁聯同有份演出的梁湘華﹑柯煒林和劉主平，以及導演楊雅喆，出席記者會。

據台灣傳媒報道，吳慷仁在戲中全裸演出，還被指「過目難忘」，他笑而不答，但透露當導演喊「Cut」時，要先幫女演員遮，他說：「我就拿一條毛巾遮住，然後轉身蹲下，好像被臨檢，現在回想蠻好笑的！」

吳慷仁形容拍攝該片，讓他有回到以前感覺，他說：「覺得很沒有包袱、很自然，拍完有一種『叛逆過』的感覺，而且作為一個演員，看完電影真的不感到情色，也沒有感覺到不舒服。」

柯煒林在戲中演一直沒露臉、穿黑色膠衣包緊緊的外送猛男，和梁湘華有不少綑綁戲，梁湘華透露導演刻意不讓她知道對手演員是誰，她更是到最後一場戲，才看到柯煒林的臉，她忍不住笑說：「我要先跟柯煒林的粉絲道歉！」

原來當時柯煒林雖然不會入鏡，但楊導演安排他和梁湘華一起躺著，讓她拿下眼罩後會看到他的臉：「結果我看到他，他也在哭，我以為他是工作人員，還想說『這個工作人員好會演喔！』」

至於穿上不透氣的黑色膠衣，楊雅喆透露柯煒林要全身先抹潤滑劑才能穿：「其實困難不只穿，他還拍到昏倒，因為他全身99%都被貼住，會缺氧！」柯煒林則說雖然被包得緊緊，但沒有感到不舒服。

（即時娛樂）