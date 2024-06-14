刑偵12｜林保怡陳自瑤演情侶 盼加泳衣戲 陳法蓉勁憎YoYo (20:16)

陳法蓉（右圖）說：「劇中我好憎陳自瑤，因覺得她會搶走我細佬。」（林蘊兒佛山直擊）

林保怡拍畢無綫劇集《天與地》之後約滿離巢，以自由身返內地工作，亦有拍過ViuTV電視劇和電影。相隔13年，林保怡重返無綫，伙陳法蓉、陳自瑤（YoYo）、張振朗、曹永廉、傅嘉莉及高鈞賢等，合演由鍾澍佳擔任總監製，內地與香港聯合製作的警匪劇《刑偵12》，今天（14日）於佛山商場內舉行開鏡禮。

林保怡表示指等劇本等了2年，形容《刑偵12》是一部燒腦劇，很有追看性加上有好拍檔合作，因此非常期待。林保怡早年演過多套警匪劇，相隔多年後再演警探，他覺得有難度：「因為不想重複以前角色，相對地創作空間減少，今次遇到好對手，可以創造全新角色。」

飾演林保怡家姐的陳法蓉，指角色是她新嘗試，預告會帶觀眾新鮮感。陳法蓉表示對新劇故事題材充滿信心，盼再獲視后提名，她說：「劇中我好憎陳自瑤，因覺得她會搶走我細佬。」陳自瑤劇中演林保怡情人，對於提議加泳裝戲示人，林保怡對拍檔搶答：「如果陳自瑤肯穿比堅尼，我就穿三角泳褲，更可能著T-Back！」

陳自瑤在《香港婚後事》罕談對離婚看法，表示「夾硬死搲都沒辦法」，有網民即聯想到她的婚姻狀况。陳自瑤聞言反應很大說：「點解突然間會跳到講這個？」林保怡與陳法蓉悄悄行開，陳自瑤亦跟隨行開，她未有直接回應，只肯說有關新劇的事，然後再扯開話題。

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（即時娛樂）