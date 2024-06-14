湯鎮業指廖駿雄走得安詳 魯振順爆喊憶故友：有啲人有過失 (22:01)

資深演員廖駿雄上月18日在東華醫院離世，終年63歲。喪禮今天（14日）在大圍寶福紀念館設靈。廖駿雄生前人緣極廣，不少圈中人到場致哀送別廖駿雄，包括艾威﹑杜琪峯﹑林韋辰﹑陳安瑩﹑方中信夫婦﹑湯鎮業﹑魯振順﹑譚玉瑛﹑陳國坤﹑周家怡﹑蕭正楠﹑黃翠如﹑黃日華﹑謝寧和劉江等。

魯振順和湯鎮業一齊受訪，湯鎮業說廖駿雄走得安詳，2人跟廖駿雄是訓練班同學，指廖駿雄當年雖是班中年紀最細，但組織能力高，是全班的開心果，加上個人活躍和開朗，湯說：「我同駿雄嘅關係可能比較好啲，佢鍾意同我一齊玩。」

魯振順憶起跟廖駿雄相處點滴時，忍不住流淚，他讚對方有義氣，他說：「我曾經去到人生某個路途上，佢幫咗我好大嘅忙，畀咗一間屋我住，畀咗一個地方我住，幫我度過人生其中一個難關，我好感恩，估唔到佢係一個大情大性嘅人，原來佢好細心﹑好有愛心，好鍾意幫同學，好講義氣，雖然佢粗粗魯魯，唔係好Like我，原來我開聲，叫佢救我命，佢真係救我。」

談到跟廖駿雄最後一次見面，魯振順說：去完內地做嘢返嚟收到消息話佢入咗院，就話大家有時間就去睇下佢，咁我去睇佢，我見到佢根本就變咗兩個人，佢根本係受折磨，佢根本係有少少...我可以講係有啲人有過失，導致佢咁樣囉。（湯：唔好講呢啲﹗）但都過咗去，我唔再講，呢件事令我哋覺得，要更加珍惜身邊人。」

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（即時娛樂）