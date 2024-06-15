歐倩怡離婚後首開腔 自爆玩交友程式結識異性 (14:11)

歐倩怡直言曾跟6個談得來的男士約會，惟其中一人連續爽約兩次。（ChillGOOD TV YouTube片段截圖）

郭晉安與歐倩怡（Cindy）結婚18年，上月初突然宣布離婚，消息震驚娛樂圈。時隔個半月，Cindy接受楊詩敏（蝦頭）、連詩雅網上節目《絲打圍爐》訪問，首度開腔談及回復單身一事。Cindy在節目中表情多多，不時哈哈大笑，更透露最近開始玩交友App結識異性。

Cindy分享玩交友App心得，表示如個人簡介寫得太勁會嚇親人，喜歡運動的女仔有較多人Like；甫靚仔頭像相的大部分都是「伏」。她坦言玩交友App不是為識男仔而識男仔，背後有一個實驗性質。Cindy說︰「我16歲入娛樂圈，我的世界都是娛樂圈中人。近一年，我在中醫診所打工，開始接觸這個社會，我以前一直有經理人、公司同事幫忙接洽，因此在人與人的溝通上是差的。我其實想看看這個世界，不同行業的人在做什麼、性格如何。」

她透露曾跟其中6個談得來的男士約會，惟其中一人連續爽約兩次，；其餘5位男士當中，部分人也十分好傾，能成為朋友。Cindy笑指他們多數一開始時扮不認得她，然後又不斷找鏡頭，以為她在拍偷拍整蠱節目。

談到會否憧憬新的感情關係時，Cindy坦言持開放態度︰「沒所謂，有些人可能七老八十才遇到真愛才會一起。現在這個世界，真的沒所謂。緣分來時擋不住，走時也挽留不了。人生就是這樣，離離合合，來來去去，生老病死，就是這樣﹗現在這個我，是因為40歲時有一個經歷。」

（即時娛樂）