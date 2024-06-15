歐倩怡憶2019年經歷大病 半夜呼吸困難失禁暈倒 以為會死 (15:04)

回復單身的歐倩怡（Cindy）早前接受楊詩敏（蝦頭）、連詩雅網上節目《絲打圍爐》訪問時，坦言對下一段感情關係持開放態度。她認為緣分來時擋不住，要走也挽留不了，人生就是離離合合，來來去去，生老病死。Cindy直言其性格豁達是因為40歲那年的一場經歷。

Cindy透露在2019年12月初患上重感冒，持續發燒，看了3次醫生也不好，後來有一晚睡至半夜，突然覺得有觸電感覺，由左手中指開始去到身體，隨即呼吸困難。她說當時立即坐起來，拍拍身邊人求救，說自己難以呼吸，豈料對方回應一句「別玩，睡覺」便繼續睡。Cindy回憶︰「我呼吸不到，覺得每一秒也很長。他後來真的看見我不對勁，就開始站起來上網搜尋資料，看看是否要call白車，然後不知為何找到個方法，找片糖沖熱水給我喝。」

Cindy瞪大眼續說︰「我已經呼吸不到，還要飲片糖水？他已經拿了一個痰罐給我攬住，他害怕我會在牀上嘔。我在牀上攬住痰罐，還要我喝，我真的喝了一點片糖水。我其實當時已去到失禁，我已經控制不到，已經到處都是。去到失禁那一刻，我其實覺得自己應該不行了﹗我已經開始像拍電影一樣，開始回想我的人生怎樣。我說不行，我的仔女還很小，會很想念，我仍有什麼未做... 突然間，我攬住痰罐，頭塞入痰罐內，暈倒了。我翌日早上醒來，把頭從痰罐內抬起來，嘩，呼吸到了，死不去﹗」

蝦頭邊聽Cindy憶述事件邊說「搞錯呀」、「乜嘢呀」、「冇call白車咩」，Cindy表示︰「如果call白車，大家看新聞應該已看到。好的，死不去，我就去了醫院，就留院了。」連詩雅追問究竟發生何事，Cindy續說︰「當時照了肺片，我的肺不知為何嚴重... 即是肺炎、肺積水。我這個沒有讀醫的人當時看了X光片，也看見到整個肺沒有了一部分。很多醫生圍着我，不知什麼事。他說︰『你怎麼了？好似80、90歲﹗』他說我肺炎、肝炎、腸炎、尿道炎，又不知什麼。我也不知什麼事，總之就不停吃藥，吃了半年，不斷覆診、照肺。不知道是什麼菌，突然間我所有發炎發得很厲害。」

Cindy坦言當時在想自己是否只有40歲命︰「那一刻，我真的在想一對仔女，最不放心是仔女，之後就開始求耶穌，求多給我幾年命，我仍有很多事未做，內心不斷求神。」連詩雅及蝦頭問是否因為這次經歷啟發了對某些東西的選擇及人生計劃時，Cindy說︰「也是，我覺得原來人是很脆弱的，有時你真的不知道下一刻會發生什麼事，可能便會說再見，即是及時行樂。我想很多香港人，可能現在的生活壓力，或家庭有很多問題，或身體有很多狀况，可能令你很不順，很意志消沉。其實有時天要帶你走，也不會做那麼多事，有時只是一下而已。那一刻你真的覺得自己想做的，或者我有個任務，例如我很想推廣營養，希望大家可以活出有質素的生活，健健康康去到70、80歲，大家少一點病痛，可以享受人生，例如我有這個呼籲，我就會拿着這個宗旨一直做下去。」

（即時娛樂）