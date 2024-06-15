張學友台北小巨蛋續開騷 聲線沙啞未康復 鞠躬向樂迷致歉 (18:29)

張學友上周因感染呼吸道合胞病毒（RSV）而取消6月7至9日的3場台北小巨蛋演唱會，休息數天後於昨晚（14日）起按照原定日程，演出最後3場騷。學友穿上黑色皮褸登場，唱至《情不禁》時數度放聲高吼，聲線似完全恢復過來，誰知開口說話時聲線仍然略帶沙啞。對於上周取消了3晚演出，學友表示︰「我今天鞠躬特別低一點，希望大家可以原諒我，我真的感覺非常抱歉。這也是我到現在為止，唯一一次我覺得我唱不過你們的。」

今年已62歲的他在台上透露曾被朋友追問為何仍要那麼辛苦開騷，他坦言︰「享清福是有一個定義的，對吧，就是你要去享受那個東西，你才能享享清福。我知道很多朋友，他們是喜歡去環遊世界，其實我已經環遊世界了。每次舉辦巡演四處飛，站在舞台上就是我最享受的時刻。可能大家也知道，我的習慣就是機場、飯店、場館，所以世界對我來講只有這3個地方。我在舞台上，就是享受人生。」

學友直言因感染RSV病毒影響到演出，內心非常沮喪。他無奈地說︰「第139場了，之前都覺得怎麼可能是『最後一場』，現在不敢講，自己病了，也不知道明天會發生什麼事情，只能盡量要求自己，要享受在舞台上的每一刻。因為生病影響到了演出，這個張學友其實也不多，可以看到的今天是很特別的啊，這樣想希望大家可以寬心一點好不好。」

安歌時，學友邀請歌迷一起合唱《一路上有你》，更把咪高峰遞給歌迷。他笑道︰「遞出去當然是給唱得更好的人唱，今天就把它遞出去，讓你們唱。」獻唱《人在雨中》時，學友笑言要唱些容易的歌︰「我因為生病有痰，演出時手上都拿着手帕。沒了嗎？感覺有點不過癮的感覺，要不要對唱一首啊？男生今天要唱大聲一點可以嗎。」他完場時感謝現場觀眾︰「謝謝大家今天的幫忙，我盡力了。」

（即時娛樂）