鄭俊弘日日父親節：Asher有冇病我都好愛他 (00:00)

鄭俊弘與太太何雁詩早前透露兩歲兒子鄭讚廷（Asher）去年12月被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症（Angelman Syndrome）」，他們最初心痛難以接受，經過調整心態，他們相信兒子是「落入凡間的天使」。鄭俊弘強調父子關係永遠不變：「無論Asher有沒有病都好，我仍然愛他，他也愛我，一樣咁開心，只要有他我覺得日日都是父親節！」

Asher是2022年6月1日出世，鄭俊弘今年是第3年跟兒子共度父親節。他說兒子每日會攬著他，用頭仔挨貼近他的頭，用自己方式表達愛意，即使少少舉動已令他開心。他有信心兒子將來會講到「爸爸」兩字。他雖然忙拍兩部新劇，仍每日抽出時間與兒子傾偈，或一齊看窗外風景、彈琴和聽音樂。有時小朋友不開心鬧情緒，他會盡量用耐性處理。兒子好易跟別人相處，見到Asher如同天使般的笑臉，已融化他的心，要應付再多壓力與困難，一家人勇於面對。

「天使綜合症」是一種罕見的神經遺傳疾病，患者一般會出現發育及智力遲緩現象，嚴重影響學習、語言和自主活動能力。鄭俊弘與何雁詩初時發覺兒子與其他同齡小朋友的最大分別是發展遲緩，間中出現輕微腦痙攣情况。「最初以為兒子是因眼瞓而站不穩，又或者望著牆發呆，其實都是先兆，故身邊要有人多留意他，我們也在學習中。」他們認為照顧兒子是一場長久戰，現階層未需要24小時全天候貼身照顧，可透過鏡頭監察兒子睡眠情况，每隔數月帶兒子接受腦素描檢查，如情况差才考慮是否需要服用防腦痙攣藥物。一般患者睡眠質素不太好，Asher卻例外，半夜睡醒也只會自己玩而不會喊，精神狀態不錯。

鄭俊弘與何雁詩為照顧兒子更積極工作，感恩獲家人全力支持，又請到好細心的家傭姐姐幫手，令他們安心工作。如果將來外地有先進的科研能醫治此症，他們不排除放下工作帶兒子到外地就醫。

兩人亦有心理準備，預料外間會對他們有批評甚至惡毒留言，卻沒有為此不開心。如果連少少負評也承受不到，以後不能為兒子爭取更多，做好本份就夠。他們不會刻意收埋兒子，照帶他去主題樂園玩及行街探索事物。

鄭俊弘與何雁詩擔任發起人，於7月7日假西九文化區戲曲中心舉行一場《ANGELS WITHIN US天使綜合症慈善演唱會》。他們身體力行演出外，參與歌手有方力申、蘇永康、JW王灝兒、小肥、張惠雅等，盼引起更多關注和得到理解，政府也能對殘疾人士提供更多資源，是對有特殊需要家庭最大的幫助。

（即時娛樂）