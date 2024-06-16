我推的野男LIVE！｜陳懿德被剝衫男嚇到O嘴 讚「大隻袁偉豪」驚艷 (12:52)

TVB Plus繼開台重頭作《直播靈接觸》後，緊接將推出第二浪全新製作、全港首個直播互動猛男競技選秀騷《我推的野男LIVE！》。從城中不同類別猛男中，精挑細選骨骼精奇、魅力逼人兼綜藝感爆棚的「野男」，爭奪「最有魅力大隻佬」寶座。而節目送出的獎金獎品，總值超過10萬港元。

《野男》參賽者所得分數主要來自兩個部分，一個是考驗「實力」的競技項目得分，第二是考驗「魅力」的觀眾喜愛值（或觀眾投票），兩部分總分加起來最高的，即可成為「最有魅力大隻佬」。

現正進行得如火如荼的「野男招募」，除透過網上報名尋找潛藏實力者，製作組日前請來「東張女神」陳懿德，帶領聲稱「電視城低調大隻仔」的周嘉全，直搗各大gym room張貼宣傳單張，還派出周嘉全做「藥引」、以玩遊戲為名，尋找各gym room合資格參賽的實力大隻仔。

招募當日競技項目相當簡單，包括有拗手瓜及掌上壓等，有一位年紀較成熟的參賽者，竟近乎「零秒」打敗周嘉全，令德德笑破肚皮，德德笑言：「拗手瓜要數三二一㗎嘛，我啱啱數到一，佢就已經畀人打低咗喇。」其中一位勝出的挑戰者，接受德德訪問時更無厘頭玩剝衫，企圖展示健美身形，事前沒有心理準備的德德，即使平時見慣風浪，亦被嚇至目瞪口呆，畫面搞笑。

德德笑言招募過程氣氛歡愉，對正式比賽時充滿期待。談到直搗gym room玩「突襲體能測試」，德德最難忘是「大隻袁偉豪」及為「剝衫男」度胸肌：「要喺鏡頭面前咁樣度男仔嘅胸真係第一次，不過我有矜持，雖然內心驚到不得了。我好記得其中有一下，製作組想我貼張宣傳貼紙，喺某位男士嘅胸肌，當時我好驚好緊張，只能夠硬住頭皮，輕輕用手指個『啄』貼落去。另外『大隻袁偉豪』好壯觀，佢大隻到個老鼠仔竟然係大塊過我塊面，好impressive。」

（即時娛樂）