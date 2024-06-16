一路繁花｜姚子羚揭粉絲花百萬包「寶總套房」 冼靖峰帶「定勝糕」做見面禮 (15:51)

Archie帶來杏花樓的定勝糕，是劇中爺叔至愛。（大會提供）

《繁花》故事由黃河路的至真園展開，它的原型店苔聖園酒家。（大會提供）

全新旅遊節目《一路繁花》由豹嫂胡蓓蔚、姚子羚及冼靖峰（Archie）擔任主持，今晚（16日）起一連4周，逢周日晚9點半於翡翠台播映。

王家衛首部執導電視作品《繁花》在翡翠台播映，劇中黃河路、進賢路、外貿大廈及和平飯店，成為劇迷嚮往的朝聖地。一共4集的《一路繁花》將緊貼《繁花》劇情，尋訪劇中美食及打卡熱點，發掘最完整滬遊攻略，由飲食、地標及影視音樂著手，探索香港跟上海間深厚淵源。

今晚（16日）播出第一集，豹嫂胡蓓蔚、姚子羚首站到訪的和平飯店，在劇中意義重大。既是寶總（胡歌飾）下榻的酒店，天台更是他與汪小姐（唐嫣飾）做成首單外貿生意後，相約慶祝的地方。

豹嫂、子羚在拍攝場景四處打卡，店內已停用的古董電梯更是重點所在，天台更可以眺望整個外灘景色。子羚透露因為「繁花效應」，寶總住的英國套房頓成搶手貨，她說︰「間套房有人用過百萬長包3個月。」

《繁花》故事由黃河路的至真園展開，它的原形店苔聖園酒家，劇集出街後成為劇迷打卡必到的地方。豹嫂及子羚拜訪酒家總經理祁文，早在90年代她已進駐黃河路開業，見證該處興衰，她同時獲邀為《繁花》擔任黃河路顧問，為劇集提供不少資訊。

冼靖峰（Archie）帶來劇中的定勝糕作見面禮。提到對上海印象，他笑言︰「印象好特別，只係（認識）兩個地方，一係訓練嘅大廈，另一處係瞓覺地方，名都唔記得。」

（即時娛樂）