偕姜濤出席巴黎時裝周 盧瀚霆回應全黑圖片：多謝關心 (11:52)

姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）獲邀出席巴黎時裝周，昨晚（16日）「姜神」合體現身香港機場，2人粉絲包括「姜糖」及「神徒」曾於機場貴賓通道外，因霸位問題疑發生衝突，被取消粉絲等候區，今次2人獲安排，由離境大堂出發，據悉公司MakerVille特地向兩派後援會發出通知，指今次亦不會安排粉絲等候區，籲粉絲不要到機場送機，後援會也在專頁知會粉絲，現場未見「姜糖」到場，但仍有數十名「神徒」舉牌等見Anson Lo，與數十名等待送偶像韓團NCT DREAM機霸靚位，機場方面亦嚴陣以待架起鐵馬，安排10多名保安維持秩序。

姜濤及Anson Lo分別乘坐7人車到達機場，晚上10時現身離境大堂，姜濤一身牛仔Look上陣，Anson Lo穿上冷衫，2人停步讓傳媒拍照，並接受簡短訪問，姜濤雖然最近忙於拍劇，仍有時間到籃球場打波，他笑說：「係呀，今（昨）朝都有打。」但他表示父親節未有時間吃晚飯慶祝。

Anson Lo透露已和家人打邊爐慶祝父親節，問到其身體狀况及驗身報告是否有結果？他說：「已收到報告，不過OK，返港後會再處理。」對於在社交平台貼出全黑圖片令「神徒」擔心，他只搖頭苦笑道：「冇事，多謝大家關心。」被問到今次打算吃多少個飛機餐？他笑道：「正常！」面露疲態的姜濤就表明登機馬上睡覺休息，二人便由保安護送離境。

（即時娛樂）