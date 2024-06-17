陳奕迅骨裂需6星期自行癒合 佛山站個唱延至明年1月舉行 (12:51)

陳奕迅（Eason） 於6月10日因打網球時中暑休克暈倒受傷，令重慶演唱會要延期，今日（17日）主辦單位又再公布，原定於2024年7月12日至14日、19日至21日的陳奕迅Fear and Dreams的6場佛山站演唱會，需延期至2025年1月舉行，給予Eason更多時間休息康復。

Eason經理人甘菁菁（Lisa）表示，經過醫生團隊一星期的專業治療及悉心照顧，Eason目前康復進度良好，再過多兩天應可出院回家休養。經過醫生團隊檢查及評估後，因為骨裂部分需時間自然癒合，康復期需6星期，醫生建議Eason最好給予身體充足時間休息，以及進行復康物理治療，以確保日後演出質量不受影響。

甘菁菁表示Eason目前精神狀態很好，傷口已經拆線：「根據醫生評估，Eason康復期需六個星期，所以我哋希望佢完全康復先至演出。醫生非常專業，傷口縫合得好好，傷口只是輕微見到一條幼線，目前他只可以進食流質食物，如粥及軟綿綿東西，如冬瓜、雞蛋、肉碎等，好讓腮骨骨裂位置盡量休息，等待自行癒合。（有沒有瘦到？） 他只是清減少許，大家不用擔心，精神體力全部都OK，只是不可以大力咬碎食物，又盡量不說太多話。」

對於是次延期，甘菁菁坦言對受影響歌迷朋友們帶來的失望及造成不便，表示誠摯歉意，希望請大家諒解。有關延期及補償安排，主辦方廣州寶輝文化發展有限公司將向大家公布。Fear and Dreams團隊及Eason衷心感謝各位歌迷朋友支持及關心。

（即時娛樂）