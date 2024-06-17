福祿壽訓練學院｜林樂熙一人聲演13把聲技驚四座 江美儀嚇到眼凸 (13:23)

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，昨晚（16日）一集有6個表演，分別是彭建豪扮「臨時MJ」獻唱《Billie Jean》VS趙亮昭扮「流以達」表演「活佛Viva」、林樂熙一人聲演13種不同聲音的「大自然的奇妙旅程」VS郭浩皇的「李奇約會奇遇記」、黃建東扮「So健康」獻唱《從不喜歡孤單一個》加《沒有季節的火花》MedleyVS馮彥中扮「虛志安」上演「我愛Sammi演唱會」。

除了彭建豪的MJ模仿令兩位專業評審讚不絕口，林樂熙在不足兩分半鐘時間內，先後演繹了潮水聲、蟬聲、貓頭鷹、狼、雀仔聲、拍翼鸚鵡、馬騮、跑馬聲、馬叫、大笨象行路、大笨象大叫及水滴12種不同類型的聲音，期間還以既治癒又遼闊的聲音唱出與大自然畫面完美配合、參考自藏族音樂元素的哼唱，技驚四座，評判之江美儀說：「好離譜呀件事，我直情想問祥仔（樂熙導師）攞佢條聲，夜晚返去做Meditation（冥想）。」火火簡而精表示：「第一好屈機，第二我戥下一個（出賽學員）好驚咯。」

由於樂熙在節目的綽號是「扮聲勁過李思捷」，思捷亦甘拜下風：「你連大自然啲聲都扮到，你真係勁過李思捷呀！」擅長扮聲、年僅21歲的樂熙，接受製作組訪問時坦言是次嘗試相當「膽粗粗」，他只是很簡單地想將曾經看過覺得很好的表演、嘗試以自己的方法呈現給觀眾。

因遇上「超強對手」而贏盡同情的郭浩皇，出場扮演李奇自信十足，除了大晒色士風功架，還以女裝上陣拍片，為表演劃下搞笑句點。江美儀說：「因為之前林樂熙實在太出色，但唔等於你呢個表演唔好，你係好好，呢個係最難畀分嘅一隊。」最終林樂熙憑出色表現，力壓郭浩皇成功晉級。

（即時娛樂）