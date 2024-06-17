拍檔廚房｜陳煒「雙槍王」上身展廚藝 梁競徽獲讚「武功高強」 (14:28)

《拍檔廚房》本周嘉賓是陳煒和梁競徽，分別伙拍譚以健和邵德龍組成拍檔，被形容為四大「武林」高手雲集。（大會提供）

由方力申、黃翠如主持的《拍檔廚房》，本周嘉賓是陳煒（煒哥）和梁競徽，分別伙拍餐廳行政總廚譚以健（Ken）和酒店行政總廚邵德龍組成拍檔，無論主廚或藝人同是煮得之人，Ken早前在廚藝比賽中勇奪冠軍寶座，邵師傅是幟哥相識逾20年的名廚朋友，煒哥更曾是幟哥旗下品牌的代言人。

今晚（17日）播出的第七集，在首個回合的「拍檔聯乘」，煒哥與Ken合力炮製頭盤「酸菜魚湯啫喱麵配紅蝦他他，士多啤梨紅桑子清湯」，煒哥指Ken很懂得用湯，轉化成另一種形態去呈現，僅是頭盤的酸菜魚湯啫喱麵，已見得功架十足。煒哥分秒必爭，「雙槍王」上身攪拌湯底，坦言就算平日常下廚，爭分奪秒對她而言難度甚高。去到主菜「玫瑰花煙燻白鴿配甜酸山竹」繼續驚喜連連，此菜不但由兩人親自創作，Ken更使出秘密武器「收買」評判；顧老闆試食後以「天劍絕刀」形容兩人，大讚：「拍埋冇得頂！」

至於梁競徽與邵師傅，2人合力炮製「鮮沙薑蟶子皇拌有機蕃茄」及「花膠鮮拆花蟹桂花炒粉絲」，賽前練習片段已見梁競徽努力學習，煮出完美蟶子皇，邵師傅教路用70度熱水灼蟶子皇，能夠保持鮮味及口感；入廚年資達30年的梁競徽，更獲邵師傅傳授「炒桂花」秘笈，「炒桂花」並非真桂花，而是將雞蛋炒得乾身，看起來有如金黃桂花。

顧老闆吃後同樣有讚無彈，笑言恍如進入了武俠小說世界，形容邵師傅和梁競徽似足世外高人遇上骨骼精奇的年輕人：「世外高人過咗兩招畀骨骼精奇嘅年輕人，忽然武功高強！」

明晚（18日）播出的第八集，先後比拼「藝人五分鐘速煮」和「廚師主理」兩個環節，煒哥和梁競徽分別炮製「脆炸金華火腿黃花魚柳」及「原始的慾望（豉油豬油蛋炒飯）」，前者大曬刀功即場表演劏魚，三兩下手勢便完美切出魚柳，用金華火腿和鹽去烹煮，務求讓評判吃出新「鮮」味道；後者的炒飯用高級牛肩肉配搭，使出「以本傷人」招數！

（即時娛樂）