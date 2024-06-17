ANSONBEAN孖鍾雪瑩拍廣告顯默契 遊沙漠搞到成面沙 (14:37)

陳毅燊（ANSONBEAN）和鍾雪瑩被信貸公司看中，獲邀拍全新宣傳短片廣告，短片設計非常生鬼，2人輕鬆走遍「世界各地」旅遊，穿和服、浸溫泉、遊沙漠和逛夜市，看似世界不同地方的效果，其實是團隊挑選台灣不同景點，包括台南頂頭額沙漠、武聖夜市、台中清境農場與溫泉飯店等。

這次是ANSONBEAN入行後首次往外地工作：「平時嘅我唔係太去旅行嘅，今次真係畀咗一次機會我去做嘢之餘，都可以去玩，工作3日之後留咗2日喺台北玩。其實頭3日工作都幾難忘，喺台灣食嘢、浸溫泉、去夜市，又可以摸羊，就好似去旅行順便拍嘢咁，一啲都唔似返緊工。」

3天內，2人走勻台北、台南與台中拍攝，他們默契十足，拍攝順利，ANSONBEAN說：「其實拍《填詞L》時我哋只係合作過兩日，今次就多咗好多時間相處，鍾雪瑩係非常專業演員，佢好快就入到狀態，我最欣賞係佢把聲運用得好好，作為一個演員，講嘢講得清晰、令大家聽得更舒服係好重要，我要好好向佢學習，希望之後有機會合作。」

拍攝其中一幕是ANSONBEAN碌沙漠的鏡頭，事前工作人員怕他受傷大為緊張，相反，ANSONBEAN表現自若，只拍兩次便完成，卻弄得滿面沙，他說：「有一下我比導演要求嘅碌快咗，但感覺幾刺激幾好玩，工作人員事前都有啲擔心危險，但我冇乜所謂，只要拍到出嚟效果好同靚都冇問題，歡迎嚟緊多啲博命嘅動作場面搵我啦，畢竟我都真係最鍾意動作電影。」

（即時娛樂）