動物森友島｜Eden自揭感性易喊 為爆紅猴擒喪啜魔鬼魚 (14:59)

TVB Plus旅遊節目《動物森友島》由黃嘉雯（Carmaney）、陳國麟（Doniven）、劉展霆（Eden）和旅遊達人陳韻行（Kanya）擔任主持。

今晚（17日）一集，Eden和Kanya在巴哈馬首都拿騷行動，兩人去到一間有100年歷史的動物收容所探望小動物，該處除收養了500多隻貓狗外，最特別是收養一隻驢！隨後兩人去到當地魚市場行逛，在新西蘭做過廚師的Eden，獲食店老闆邀請炮製海鮮沙律，Eden大展刀工，獲老闆挖角請他留低工作。

由於當地海鮮勁抵買，Eden二話不說買龍蝦煮大餐。Eden回到民宿後準備晚餐—龍蝦芝士焗飯和龍蝦南瓜湯；Eden切洋蔥時狂流眼水，他指自己感性易喊：「人生喊得最勁有兩次，第一次係以前家庭狀况唔係幾好，（屋企人）將我擺咗喺嫲嫲度，一閂埋門我就喊到好誇張，第二次係我去新西蘭已經一段時間，我媽媽喺我19、20歲時過咗嚟，佢煮咗一餐飯畀我食，嗰餐亦都係我第一次食佢煮嘅嘢，我嗰陣喊到傻咗。」

明晚（18日）一集，Eden和Kanya離開巴哈馬轉往開曼群島，尋找魔鬼魚和海龜！兩人坐了45分鐘船，出發到魔鬼魚和海龜出沒海域，船長笑言惜魔鬼魚一啖可幸運7年，Eden聞言即時兩眼發光大嗌：「惜一啖我就紅7年，我鍾意紅呀！」話口未完，Eden便捉住魔鬼魚咀了4啖，認真猴擒。至於海龜則是可遇不可求，兩人中途有幸遇上一隻，隨即跳落海與海龜暢泳，Chill到爆。

（即時娛樂）