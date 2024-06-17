張學友被病毒攻肺感困擾 小巨蛋尾場吐心聲：我真的盡力了 (16:03)

張學友昨晚（16日）順利完成「張學友60+世界巡迴演唱會」台北站尾場，現場逾萬名歌迷高舉「710生日快樂」，提前向7月10日將過63歲的張學友獻上生日祝福，也期待明年3月張學友再次返場小巨蛋繼續唱。

昨晚張學友再次展示「一字馬」，他自信地說：「本人60+還是非常有活力的！」但因感染RSV病毒，尚未完全康復，他無奈提到：「病毒中了以後，它對我不客氣，攻擊我上呼吸道、肺部，我覺得很困擾。」昨晚唱到《分手總要在雨天》時，幾度出現異於平常表現狀况。

當學友唱完《我真的受傷了》，他便問候大家，他說：「我普普通通，大家知道我帶著病過來的，也帶著抱歉的心，覺得沒辦法盡興演出，對不起大家，但如果取消了，更對不起大家，這是很困難的選擇。」

昨天學友往小巨蛋前，先到飯店外跟逾百位守候粉絲互動，被問到身體狀况時，他比出「讚」手勢報平安，不過正式演出時透露，昨天狀况沒有比前天好：「我會盡量小心去唱，完美是不可能，但希望勉強做完整的演唱會給大家看，要不斷喝水，昨天唱沒有那麼乾，今天唱兩句就乾，嗓子有點啞，會有很多痰，不好意思。」

學友注意自己的體態，他說常會照鏡子：「看哪裏有胖啊，要讓自己看起來可以一點！」對於自己無法表現完美，安歌時張學友說：「我真的盡力了！」並說：「謝謝台灣朋友對我的愛護！」

學友早前因感染RSV病毒緊急停辦3場演唱會，但退票僅78張，低於3場總票數的0.01，持有票券的粉絲，期待明年3月「60+演唱會」重返小巨蛋。

（即時娛樂）