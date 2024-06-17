墨雨雲間｜王星越為角色瘋狂健身 吳謹言變友誼小姐 (18:16)

由吳謹言伙拍王星越主演的古裝復仇陸劇《墨雨雲間》人氣爆燈，劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費追看。

《墨雨雲間》開播至今熱度不減，不但數度登頂，還成為2024年熱度值最快破萬的劇集，同時亦有數據顯示，《墨雨雲間》開播次日，同時帶動了OTT應用程式的下載量。除了廣受觀眾支持，就連女星秦嵐、伊能靜都是粉絲，伊能靜撰文大讚：「吳謹言的臉真的比20多歲的她更有味道，時間給了她有故事的眼睛；王星越真的才22歲？表演恰到好處，不油不膩的帥！陳喬恩是驚喜，善良美好的她化身暗黑後母，果然能突破自己的只有自己。」雖然劇集廣受好評，陳喬恩在微博搞笑自嘲：「早知道這麼多特寫，我就提早三個月去打打拉提機器...」

22歲的王星越憑《墨雨雲間》再創事業高峰，其社交平台在短短7日暴增50萬粉絲，人氣爆燈！近日他在訪問透露，為了角色而瘋狂健身：「這部戲讓我健身健瘋了，因為它有脫衣戲。我在早上6﹑7點化完妝，晚上7﹑8點收工了，我還去健身，每天就是水煮菜，下午自己煎牛肉餅、吃全麥麵包，那時候真的有點瘋了。」

談到首次和吳謹言合作，他大讚拍檔好相處：「我跟所有朋友提到謹言，所有人的評價都是性格很好，她就是傻呼呼的。」

（即時娛樂）