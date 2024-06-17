「十大中文金曲」6.23九展舉行 DJ Soda偕Supper Moment獻藝 (23:07)

港台「第45屆十大中文金曲」音樂盛典，將於周日（23日）九展Star Hall舉行。「十大中文金曲」今年頒發2023年度樂壇成績表，還邀請來自內地、韓國和香港合共4個表演單位獻藝。製作統籌程潔瑩表示，今屆以「來一次音樂盛典 Let's Celebrate!」，4個演出單位包括DJ Soda、Supper Moment、SING女團及香港同人管弦樂團。

來自韓國的DJ Soda連續6年當選「亞洲第一女DJ」，她將首次全選廣東歌曲打碟，除

了包含樂迷耳熟能詳的快歌，更有粵曲在內。她坦言廣東快歌歌詞緊密，混合起來具有一定難度，但她會花𧗊心思，務求讓觀眾感受不一樣的音樂節拍。Supper Moment 憑藉《橙海》成為首隊奪得「全球華人至尊金曲獎」的樂隊，更4奪「最佳樂隊/組合獎」金獎。

熱爆網絡的ING女團，則擅長把中國傳統風格融合年輕人熱愛的電子音樂，其代表作《寄明月》以動感的電音節奏，和別樹一幟的扇子舞迅速「圈粉」。

隨着動漫熱潮擴大，相關歌曲亦走進主流音樂市場。大會特別請來由動漫愛好者組成的香港同人管弦樂團「粉墨登場」，化身成不同的動漫人物，以管弦樂器演奏多首火熱的日本動漫歌曲，將古典音樂與動漫元素共冶一爐，來個耳目一新的音樂文化融和。

（即時娛樂）