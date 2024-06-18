《繼承者》結局周 2死1昏迷1失蹤 羅子溢羅嘉良反目惡鬥 (12:24)

守仁（許紹雄飾）一直做到最好，但因為守仁的盡心盡力，反而成了Niki最難面對的不堪。（大會提供）

皓兒追求者Rio（黃浩然飾）更因英雄救美陷入昏迷（上圖），亦令原本已芥蒂甚深的皓兒及高浚、復合之路更加一波多折。（大會提供）

《家族榮耀之繼承者》今個星期播映結局篇。隨著劇中大奸角Brian（羅子溢飾）並非丘家血脈的真實身世曝光，更會有兩大重要角色死亡、一個角色昏迷，以及一個角色失蹤；昨晚（17日）播出第26集，吳岱融飾演的成叔便率先「領便當」。

一直視Brian為命根的守義（羅嘉良飾），因為無意中聽到家碧（張鳳妮飾）與成叔講秘密電話，驚悉Brain並非親生仔。思想及情緒同告崩潰的守義，一度企圖改遺囑沒收Brian所有，不過事件遭Brian揭發，令「兩父子」反目兼大打出手！

Brian與高浚（林峯飾）的兄弟情亦備受更大考驗，高浚因Nana（梁靖琪飾）死亡事件咬住Brian不放，為了揭出Brian自私又冷血真面目，高浚與皓兒（佘詩曼飾）聯手設局令Brian「不打自招」，惱羞成惱的Brian最終拉著媽咪家碧及另一半Linda（王敏奕飾）攬炒玩「碰碰車」，不但弄致Linda作動，皓兒追求者Rio（黃浩然飾）更因英雄救美陷入昏迷；Rio的昏迷，亦令原本已芥蒂甚深的皓兒及高浚、復合之路更加一波多折。

「仁琪CP」來到結局周同樣波折重重，為了拯救家族危機、及陪伴因小產而心碎的太太Niki（陳靜飾），守仁（許紹雄飾）一直做到最好，但因為守仁的盡心盡力，反而成了Niki最難面對的不堪，夫妻二人再度遇上考驗。

（即時娛樂）