Marf新歌刻劃現代戀愛態度 跟Bad Boy魏浚笙搞曖昧 (12:52)

MV中，Marf「瞓身」吊威也上陣，她大讚感覺好正。（大會提供）

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf），昨日（17日）推出年度首支個人單曲《TXT or CALL》，內容講述一對處於曖昧狀態男女，男方對女方態度忽冷忽熱，對女方信息時而回覆，時而不回覆，令對方感覺「囉囉攣」，刻劃出現今社會部分男女戀愛態度。

為迎合歌曲主題，Marf親自邀請魏浚笙（Jeffrey）擔任MV男主角，Jeffrey一反陽光男孩形象，演繹對另一半忽冷忽熱的Bad boy角色！

Marf和Jeffrey首次合作拍MV，問Marf為何邀請Jeffrey做MV男主角？她表示：「之前為品牌一齊影相，見到出嚟效果好有趣，同Jeffrey同框擺埋一齊，有啲唔夾、又有啲夾嘅感覺；加上佢天生麗質，為我首歌嘅主題有好貼切嘅代入感，可以做好典型嘅『bad boy』，本身想搵佢做啲斯文男仔，但佢話造型上想有啲改變。」Jeffrey聞言沒好氣笑言：「佢話題材好適合，話我似『bad boy』！」

飾演bad boy的Jeffrey戴上唇環，大呼角色好玩：「演『bad boy』形象好爽，Feel到個勢投入角色，好新鮮。」Jeffrey續說，MV中的角色完美演繹「欲拒還迎」：「呢招男仔用係屈機，通常女仔都會囉囉攣。」

Jeffrey問到Marf若跟對象曖昧中，會喜歡對方Text定Call，Marf指：「梗係揀Call，忽然打畀我，係會有啲緊張，不過我寧願係咁，聽到聲係最真實。」此外，Marf透露今年焦點會集中團隊為主，個人方面預計推出兩首單飛歌曲。

MV中，Marf以多個造型示人外，亦「瞓身」吊威也上陣，Marf指：「我同導演有共識營造fall with someone （愛上人）感覺，用威也倒吊呈現係最靚，導演有問我想唔想玩？怕唔怕辛苦？我話好呀，我唔介意辛苦，倒吊反轉點都得，最鍾意吊威也，感覺好正，想吊多幾次，倒吊時腦充血嘅感覺好熱血，好正。」

（即時娛樂）