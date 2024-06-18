林曉峰順德音樂會 全新廣東歌打孖上 獲爸爸捧場心情緊張 (13:05)

為實踐歌手夢，林曉峰（阿Lo）早前推出兩首以他本人的故事為藍本的歌曲《曾經被遺忘的人》和《四季人生》，最近更譜上廣東話歌詞，分別為《自補人生》和《第一個春天》 ，並於上周末（15日）「想你的FENG吹到了順德站」個人音樂會上首次演唱，阿Lo表示又開心又緊張，開心是因為歌迷反應熱烈，緊張是因為爸爸親到順德捧場。

入行30年，今年阿Lo正式以歌手身分出歌，早前在廣州開始巡迴音樂會，得到歌迷的支持和讚賞，為他打了強心針。日前他在順德舉行第二場音樂會，開場前歌迷大叫「林曉峰開工啦」催促出場，除了阿Lo名字，更有歌迷高舉「除衫」和「娶我」的燈牌，非常搞笑。阿Lo穿著白色西裝出場，以新歌《自補人生》揭開序幕，然後一連串對他有特別意義的歌曲，包括張立基的《盼你此刻奔向我》、張國榮的《今生今世》、Beyond的《不再猶豫》和鄭秀文的《我們都是這樣長大的》等。

阿Lo在台上分享由演員到歌手的心路歷程，亦在台上看屏幕上歌迷在網上的打氣留言，有感性的，亦有搞笑的。之後他唱《一起衝一起闖》，台下歌迷預先將心願和祝福寫在紙飛機，齊齊「飛」上舞台，由阿Lo親自讀出和回應。

騷後阿Lo表示又開心又感動，他說：「好開心，今次『想你的FENG吹到了順德』Fans熱情反應，比廣州站不遑多讓，見到台下好多情侶、父母帶埋小朋友，啲小朋友睇得興奮。最估唔到台下好多男觀眾，跟住唱足全場，甚至有啲唱到想喊，所以我覺得好開心。」

有歌迷要求「除衫」，阿Lo笑說：「佢哋為我好，叫我除衫就係要我保持健康好身材。」為保持好身材，他果然說到做到，工作人員準備順德名物芝麻糊和雙皮奶等、美食當前他只是淺嘗，甜品留給到順德捧場的林爸爸和家姐兼經理人林珊珊，風趣的林爸爸即場教阿Lo講上海話，他說：「好開心老竇睇我今晚演出，佢好鍾意唱歌亦唱得好好，我細個被佢影響好深，佢要求好高，所以我好緊張。」

（即時娛樂）