《直播靈接觸》添食10集 阮兆輝談粵劇界風俗 (16:23)

「萬能泰斗」阮兆輝分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等。（大會提供）

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的《直播靈接觸》，昨晚播出第17集。節目甫開始，思浩興奮宣布公司決定添食多10集《直播靈接觸》，Jojo聞言開心說：「可以袋多十集人工。」

昨晚（17日）一集請來粵劇界大前輩、有「萬能泰斗」美譽的阮兆輝（輝哥）擔任嘉賓，分享粵劇界風俗，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，思浩更補充指輝哥能夠親臨節目、全靠馮寶寶幫忙聯絡及安排。

輝哥指確是有女性不能坐神箱的習俗：「就算男人做花旦都唔坐得，同埋坐咗上去唔可以踢腳。」對於被追問盂蘭節，是否會留一行空櫈給「朋友仔」，輝哥對此澄清：「第一行係畀鄉紳父老坐嘅。」並指確有神功戲存在：「神功戲係酬神嘅，神保祐咗你一年，我哋咪做套戲畀佢睇咯，呢啲叫人神共樂。仲有一個原因就係積聚番個鄉情，有啲觀眾真係好遠咁由外國返番嚟。」

輝哥又解釋指戲班通常比入場時間早很多做「祭白虎」，是為免有新入行的不知禁忌壞了儀式：「以前好多人唔主張去睇，話好大殺氣呀，唔好睇。其實祭白虎係（用嚟）劈除邪魔妖道嘅，都係求平安啦。我哋祭白虎之前係唔講嘢嘅，最多點吓頭，冇話叫人，只要我哋開咗個神箱、搬咗（華光）師傅出嚟，一裝好香、點好蠟燭後就唔准講嘢架喇。」輝哥笑指「玄壇咁嘅樣」正是來自祭白虎中的黑臉角色，輝哥續指演黑臉連化妝程序都有講究：「我哋一般化咗妝至穿戴，唯一做黑面要先穿戴好晒至去化妝，因為化咗妝之後就唔准照鏡。」

輝哥又指演神明確實有不少禁忌，以關公為例，除了齋戒沐浴及禁止近女色3日外，更多數會於妝容上加粒癦，輝哥說：「因為你本身唔係關公，你係扮佢咋嘛；另外我哋報名話自己係邊個時，通常遮住個臉，因為你唔係嗰個人。」

（即時娛樂）