曾為李幸倪《告別煤氣燈》作曲 唱作歌手Yoona首支個人單曲面世 (17:31)

全能型歌手Yoona（張運兒）能歌擅舞，還懂作曲填詞，李幸倪（Gin Lee）的《告別煤氣燈》，便是出自她的手筆。

Yoona曾與友人參加《第四屆敢作敢唱原創歌曲比賽》並獲得亞軍，認識曾創作古巨基《愛得太遲》監製楊鎮邦（Bryan）。Bryan欣賞Yoona才華，更一直鼓勵她嘗試創作，最近2人合寫的作品，獲Gin Lee採用推出，成為單曲《告別煤氣燈》，Yoona興奮不已，她說：「聽到首歌面世嗰一刻覺得好興奮、好神奇，好似完成咗我人生第一個好重要嘅Achievement!」

除了為別人寫歌外，Yoona喜歡透過音樂表達自己想法。今年正式出道，Yoona也選擇以一首探索在AI世代，人類如何面對創作挑戰的歌曲《Hallucinate》，首次跟樂迷見面。

歌曲由Yoona與Bryan合寫曲詞，「Hallucinate」一字原本解作「似乎看到、聽到、感覺到或聞到」一些不存在的東西，通常是指因為健康狀况或因服用藥物而產生幻覺，但如今Hallucinate多了額外含義，新增註解是「當AI製造幻覺，它會產生錯誤訊息」。

為了突出歌曲主題軸心，MV講述大企業利用前練習生的原創作品和容貌，製作AI創作歌手，前練習生為揭發內幕便化身記者，直接與高層對質，而Yoona就在MV中一人分飾兩角，飾演AI歌手和練習生。第一次拍攝MV，所有事情對於Yoona來說都十分新鮮，當中還包括與高層對質的一幕，她說：「呢幕係講我飾演嘅練習生走上門搵佢哋當面對質同埋發癲，但係我從來無試過喺咁多人面前發癲！一開始都有啲擔心，但係導演同演員都非常專業，教我點樣演戲，同埋不斷鼓勵我，最後呢一幕都拍得好好睇，大家睇MV時可以留意下。」

（即時娛樂）