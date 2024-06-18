《貓王》奧斯汀畢拿演鐵騎士新片首映 女友低調撐場 (18:41)

雪兒與男友Alexander Edwards（左圖）拍拖現身，另一嘉賓莎朗史東（右圖）則對場內的電單車甚有興趣。（法新社）

佳雅歌芭（左圖）到場看男友奧斯汀畢拿（中圖）的新片首映，但沒踏上紅地氈，免搶去女主角祖迪高瑪（右圖）的風頭。（網上圖片/法新社）

憑《貓王》走紅並獲奧斯卡最佳男主角提名的奧斯汀畢拿（Austin Butler），繼《沙丘瀚戰：第二章》後演出新片《The Bikeriders》，周五（21日）在美國上映，香港映期未定，昨日在洛杉磯舉行首映禮。

《The Bikeriders》由《爛泥》謝夫尼高斯（Jeff Nichols）執導，講述一個鐵騎俱樂部成員的情誼。除了奧斯汀畢拿，還有《毒魔》湯哈迪（Tom Hardy）、《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）、《挑戰者》男星米克費斯（Mike Faist）、《電流戰爭》米高山倫（Michael Shannon）及《獨行殺姬》祖迪高瑪（Jodie Comer）等主演，昨日舉行首映禮，吸引不少圈中人捧場，包括金像影后雪兒（Cher）偕同年輕男友Alexander Edwards拍拖到場，《本能》莎朗史東（Sharon Stone）亦有現身；《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）更配合片中主題，駕駛電單車載16歲女兒Lola到場。另外，奧斯汀畢拿的女友兼超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）女兒佳雅歌芭（Kaia Gerber），亦有出席，不過十分低調，沒踏上紅地氈，以免搶去其他演員的風頭。

（即時娛樂）