傾心傾城｜5位才女炮製心靈雞湯 Ame瑪姬返新城開咪感親切 (20:13)

新城廣播知訊台全新節目《傾心、傾城》昨晚（17日）首播，除了邀得已離開新城廣播逾10年的瑪姬和胡凱澄（Ame）「復出」開咪，更有「股壇小辣椒」之稱的胡孟青（青姐）、女作家素黑及藝人羅沛琪（Pinky）擔任主持，5位不同界別的時代女性，在節目中跟聽眾討論城中熱話，並分享心靈雞湯，話題輕鬆又貼地。

《傾心、傾城》逢星期一由瑪姬擔任節目主持、星期二主持胡孟青、星期三主持素黑、星期四主持羅沛琪、星期五主持胡凱澄。

知訊台台長程凱欣日前率領瑪姬、青姐、Ame 及素黑為節目拍攝宣傳片，重返「娘

家」的瑪姬表現興奮：「我離開廣播界都12年，到𠵱家依然有人問我係咪返電台開咪，或者我一講嘢，佢哋就知道我係DJ出身，曾經有前輩同我講，話入咗廣播界就出唔番嚟，無論我喺出面做幾耐主持或者唱歌，都係搣唔甩DJ呢個身分，不過今次返新城開咪好開心，我仲會揀一啲好啱畀『絲打』同『天花板』嘅歌畀大家聽。」

同樣離開新城廣播已12年的Ame，雖然已成為人妻，但她一顆心仍然牽掛着：「佢哋未接觸我之前，我成日覺得我仲會做番電台，突然收到呢個邀請係開心嘅，係新城廣播湊大我，所以我二話不說就返嚟，錢唔使講，好開心返自己『娘家』。」

財經界一姐的青姐，講股市就滔滔不絕，今次她將會敞開心扉，跟聽眾們盡訴心中情，散發柔情一面：「我會同大家講城中熱話，又會傾心事，雖然身在財經界，每日都見盡Money，但每日都有好多人或事好值得講，我哋會一邊聽歌，一邊傾偈，引起

朋友共鳴或者反思。」

（即時娛樂）