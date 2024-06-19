盧瀚霆下月29歲生日 後援會期間限定店展出舞台戰衣 請全港市民搭小輪 (15:51)

盧瀚霆國際後援會連續第3年，在Anson Lo生日當天（7月7日）請全港市民免費乘搭天星小輪，今年航線為往來尖沙嘴至灣仔。（大會提供）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）下月7日29歲生日，其後援會將於6月26日至7月10日以「SoaR」（翱翔）為生日主題，於九龍塘某商場開設《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。Anson Lo早前特意拍攝全新一輯造型相片，希望為神徒（粉絲暱稱）及大眾帶來不一樣的生日體驗。

活動將展出Anson Lo在MIRROR演唱會中演唱《MY LIFE》時穿過的水晶閃石戰衣、3米闊的巨型天使翅膀，以及他在MIRROR世界巡唱期間拍下的多張即影即有照片。而Pop Up Store中央擺放的心形佈置，概念來自Anson Lo歌曲單曲《深閨》的MV，佈置可供神徒和大眾扣上特製心形鎖。後援會今年引入了Hologram全像3D投影相機，令每位參觀者能彷如跟Anson Lo在同一空間內。Pop Up Store內發售的限量鎖扣亦可刻上自選的英文字母。

後援會本月中為慈善機構及毛孩進行「收集物資及清潔大行動」，海外地區亦有響應生日慈善活動，舉行不同義工及捐贈活動。Pop Up Store發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo盧瀚霆」名義撥捐7間本地受惠機構，包括大樹下、阿棍屋、連寵拯救隊、香港救兔之家、點滴是生命、香港兒童慈善基金會及香港防癌會。

後援會同時宣布連續第3年在Anson Lo生日當天（7月7日）請全港市民免費乘搭天星小輪，今年航線為往來尖沙嘴至灣仔。除碼頭內外有多個大型生日廣告，尖沙嘴碼頭對開的巨型LED座地大電視，亦將於6月24日起播放慶祝Anson Lo生日及舞台演出片段。

（即時娛樂）