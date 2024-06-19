《談判專家》票房破850萬 周文健爆劉青雲31年前秘密 (16:21)

劉青雲及吳鎮宇主演的新戲《談判專家》上映6日，截至昨天（18日）的本地票房衝破850萬。電影公司上映第二周起向購票觀眾加送限量珍藏插畫版海報，向來鮮有公開謝票的劉青雲為答謝觀眾支持，將於本周末聯同邱禮濤導演、周文健（Michael）及楊偉倫（阿卵）及顏卓靈出席謝票活動。

周文健、楊偉倫生鬼有趣的表現緩和戲中談判氣氛，而姜皓文、鄭則士、苗僑偉等人組成的警察團隊亦為電影提供不少緊張情節。成為網民熱話對象，周文健在戲中飾演內部調查科警官李俊傑，被卓文偉（劉青雲飾）在警局脅持期間，2人互相鬥氣一幕，令觀眾留下深刻印象。他表示拍攝前曾跟導演研究角色，開心觀眾喜歡他的表現。周文健說︰「我本人最深刻嘅對白，就係我臨死之前嗌『媽咪』，因為現場啲觀眾笑得好開心！」

周文健與劉青雲相識多年，劉青雲曾表示開心兩人再合作，周文健亦有同感︰「31年前我哋一齊拍過《七月十四》、鄭則士監製嘅《運財童子》！青雲個英文名Sean都係我當時幫佢改嘅，所以咁多年後好似見番一個失去嘅老朋友咁。咁多年冇合作，但我哋仍然有以前演戲嘅默契。同佢一齊演戲，好有安全感同信任，好舒服！我哋以前合作嘅電影都有喜劇成分，所以好自然呢一部唔多唔少都有。青雲曾經同我講過︰『Michael，你唔好以為你好笑，只不過見到你嘅忍笑嘅樣我先笑㗎咋！』」

戲中與劉青雲抗衡到底，還有姜皓文飾演的重案組警長李志斌，他在戲中指揮團隊硬闖警局拯救人質，過程中又要跟另一談判專家謝家俊（吳鎮宇飾）合作。周旋兩大影帝之間，姜皓文稱跟兩位鬥戲相當精彩：「同青雲哥有一場落口供嘅戲，同埋另外一場喺臭格入邊佢逃走嘅戲，我都好深刻。對我嚟講，鎮宇哥係不嬲好Cool㗎嘛，喺現場就算拍戲都少傾偈，但我今次可以喺戲入面兜口兜面對佢呼呼喝喝，過戲癮之餘，自己都覺得好過癮。」

（即時娛樂）