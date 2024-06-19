海關戰線｜謝霆鋒花1年練體魄 半裸上陣騷肌 陽剛味爆燈 (16:30)

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟領銜主演，吳鎮宇特別演出，關智斌、陳家樂、衛詩雅、袁富華、米雪、石修、黃錦燊、楊天宇、Amanda S.主演，電影將於6月28日起放映優先場，7月5日正式開畫。

《海關戰線》獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，同時雙喜臨門，本屆電影節最高榮譽——亞洲之星大獎，過往古天樂、郭富城、林家棟及日本影帝阿部寬，均曾取得該項殊榮，今屆亞洲之星大獎得主正是謝霆鋒，霆鋒將於7月中飛紐約領獎！

霆鋒首次身兼男主角及動作指導，更進一步提升自我要求，以應付連場高難度演出，早於電影開拍1年前，霆鋒鍛練體魄，有計劃地將狀態操到最弗；正式開機前，霆鋒拍下陽剛味十足寫真，經過一輪健身、打拳等地獄式特訓後，再加上嚴格監控飲食，霆鋒體態達至巔峰水平，一身結實肌肉非常吸睛。

霆鋒坦言：「今次確實是我對身體要求比較高的一部電影，始終主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！我對自己的身體狀態落下最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都是嚴謹了一點！」

問到過程中有沒有什麼秘訣？霆鋒笑言：「沒有什麼秘訣，最重要吃得好清淡，因為電影有很多動作場面，一定有足夠運動量，主要在飲食方面，我們有很多夜戲，連續通宵了3個禮拜，但凡捱夜都會想吃東西，無論你怎樣維持，也很有難度！」霆鋒採取忍字訣，配合大量動作戲，加上之前的刻苦訓練，練出完美體態。

（即時娛樂）