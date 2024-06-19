繼承者｜ 4分鐘「墳前獨腳戲」由冷靜變癲狂 解構羅嘉良四大眼神 (17:10)

《家族榮耀之繼承者》昨晚（18日）播出第27集，是視帝羅嘉良（撈家）施展渾身解數的一集，他在四大場口中，展現不同層次情緒變化，當中第一場的「墳前控訴」及與Brian（羅子溢飾）在書房的攤牌，憑4個眼神演繹出立定決心、傻眼、無語及質問等狀態，另外兩場與老婆綺婷（余安安飾）的吵架戲、及怒打成叔（吳岱融飾）的場口，則分別展現了「不耐煩」及「暴走式憤怒」的層次。

驚悉自己戴了30年綠帽兼為高成養了30年年「便宜仔」的守義（羅嘉良飾），為了丘家聲譽「恨」在心裏口難開，遂走到亡父亡母墳前大控訴。在接近4分鐘的「墳場獨腳戲」，撈家先貫徹角色人設，冷靜地向亡父（劉江飾）「自首」因自己的不足，導致今時今日成了天大的笑話。隨著自憐及悲慟的情緒雙線爆發，撈家的演技亦有了遞進式的變化，不但放大喉嚨盡情怨天尤人，更數度高舉雙手「憤怒問蒼天」，並咬牙切齒謂：「我恨不得將佢兩母子趕出丘家」，完全感受到角色的不甘、絕望，及由壓抑產生的憤怒。

另一場守義與Brian的攤牌戲，守義獨自翻看昔日與Brian的親子樂影片時，律師來電表示更改遺囑一事已辦好，接到電話的守義流露滿臉的掙扎及猶豫，足證30年的父子情、即使是錯付了也是難以放下；而撈家單憑簡單數個表情，已清楚展示內心的掙扎，不過守義的心軟卻因中途突入的Brian一下子瓦解：一直努力隱瞞自己已知悉「綠帽」真相的守義，閉上眼深呼吸保持鎮定後，毅然推開門與Brian攤牌。

看到Brian手持新遺囑賴皮兼扮無知，失望的守義先是皺眉搖頭，隨後再展示一抹冷笑後霸氣謂：「既然你唔係我個仔，改遺囑都好正常啫」；隨心所欲控訴一輪後，守義再冷笑質問Brian：「你覺得好唔好笑？覺唔覺得好荒謬呢？」並繼續以嬉笑怒罵的狀態、一口否定Brian重視二人之間的「父子情」，守義愈說愈激動兼指天篤地謂：「喺你眼裏面就只有錢，我係咩？我咩都唔係，唔好叫我爹哋！」說畢再以「洞悉一切」的狀態、連環篤爆Brian的如意算盤，說到激氣之時不但眉頭緊皺、冷笑點頭，還激動至乾咳，相當入戲。

（即時娛樂）