王柏傑涉酒駕被捕 被叫退出娛圈 連說6次抱歉：願意受罰 (17:29)

據台灣傳媒報道，曾奪台北電影獎影帝的王柏傑，昨天（18日）因酒駕撞車被捕，今天（19日）以5萬元新台幣交保候傳。前晚（17日）王柏傑和女友謝欣穎，聯同其他朋友到球場看冠軍賽事，謝欣穎曾在Ig限時動態轉發與王柏傑、小鬼妹婿Sam合照，兩人手上拿酒杯，豈料翌日就發生酒駕撞車事件，王柏傑酒測值經測高達0.44毫克，被依公共危險罪送辦。

王柏傑今日凌晨離開士林地檢署，連說6次抱歉，他表示酒是前晚喝的，不知道到翌日下午還沒退，感到非常震驚，但他表示不是藉口，願意接受懲罰。對於有網民要他退出演藝圈，王柏傑思考幾秒後回應：「暫時沒想到這一塊，因為我現在還在震驚當中，我其實很驚訝，所以就這樣。」

王柏傑表示看球賽那天，凌晨12點多就返家，早上起牀後精神不錯，沒意識到隔好幾個小時，體內還有這麼多酒精，他說：「警察叫我吹的時候，我還吹超用力。」雖然做出不良示範，但王柏傑強調：「我本人討厭酒駕，那天去看球也是搭車到新莊去看。」問到會否擔心演藝事業被影響？王柏傑說：「我覺得現在要做的就是，先好好道歉，回家反省一下自己。」至於謝欣穎亦透過經理人說：「對於所有相關罰則，我們一切會依法配合。謝謝大家關心。」

王柏傑原訂今天出席珠寶品牌開幕活動，已確定遭撤換，由台星蔡凡熙頂替。同時，台北電影節也取消王柏傑在典禮頒獎橋段，並下架他的個人影片、資料。

台北電影節表示：「台北電影節對本屆頒獎人王柏傑酒駕行為，深感遺憾，也反對觸法行為，支持酒駕零容忍。王柏傑已取消所有對外行程，包括7月6日即將舉行的台北電影節頒獎典禮。至於非常演員企劃，台北電影節將先行下架王柏傑個人影片資料。王柏傑已意識自己行為不當，將在家進行反省檢討，對帶給社會大眾和台北電影節困擾，深感抱歉。」

（即時娛樂）