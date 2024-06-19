反黑英雄｜袁偉豪一把開山刀以寡敵眾 朱晨麗挑戰動作戲 (18:41)

警匪劇《反黑英雄》將於翡翠台首播，該劇由陳山聰、張振朗、袁偉豪（ Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等。

電影《九龍城寨之圍城》掀起港式暴力美學熱潮，《反》亦帶有同樣的設計意念，不少動作場面除選在橫街窄巷及鬧市拍攝；追逐、槍戰、對打及爆破等場面設計，亦極盡所能挑戰劇集質感及電視尺度，包括警匪正面交鋒、埋身肉搏、槍來彈往等搏鬥情節，以及黑幫之間惡鬥招數！在TVB官方釋出兩條預告片中，先後見到有反枱、混戰、水刑等。除了正邪對立，《反》中黑道之間亦潛藏牙齒印及血海深仇，黑吃黑的陰險對決同樣精彩。

兩條預告片均是強調劇集黑白對立的中心思想，並分別以「惡勢力蔓延」及「英雄挺身而出」為題，將劇中「黑白」陣容大曬冷！壞人系列有飾演「西九王」無良的黃子恆，圓框眼鏡配以奸笑，兇狠兼搶焦，至於Ben飾演的陳祖耀，同樣夠勇夠狠，即使在街頭被十多人追斬，仍能僅以一把開山刀以寡敵眾。Ben今次是繼《刑偵日記》的冷血「綠眼殺手」韋睿傑後、再度挑戰奸角，更會全面「升呢」，動作連場之餘更是殺人、打劫、販毒壞事做盡，但卻暗藏非一般奸角作惡目的。

陳山聰飾演的軒神、張頴康飾演的蘇國威、朱晨麗飾演反黑組督察彭穎琪等；當中山聰及朱晨麗施展渾身解數，挑戰動作場面新高度！預告片中，山聰與Ben其中一場正邪交鋒，Ben開車高速行駛，山聰為追捕Ben，整個人凌空掛在車上，最後更被揈甩慘變「滾地葫蘆」。

朱晨麗展示硬朗一面，其中一幕她將猛男過肩摔撻爆玻璃，至於張振朗飾演的阿賢，由於由警隊轉至黑幫陣容，忠奸度成謎，但觀乎官方發布劇照，他與山聰及子恆角色均有對立場面。至於女主角姚子羚，雖然首輪預告未有現身，但據知今次她首度挑戰江湖大嫂角色。

（即時娛樂）