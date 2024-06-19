《造星》發源地 ROVER告別九展 6.27辦免費音樂會 (18:16)

九龍灣國際展貿中心將於6月30日結束營運，這個有近30年歷史的場地，舉辦過無數大大小小、本地至國際歌手的演唱會，更是孕育Viu選秀節目《全民造星》（《造星》）發源地。

九展拆卸在即，意味《造星》永不會再在此舉行，作為最後一批《造星》素人由九展走進樂壇，為音樂夢進發的樂隊ROVER，下周四（27日）晚上8時，在九展中庭舉辦免費《Rover告別九展音樂會》，用音樂與大家重溫九展過去帶給大家的音樂回憶。

在九展Viu廠房為《造星V》排練、演出，到走上Star Hall舞台參與總決賽，大半年間令卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）與王希晉（希晉），由素人走到幕前，更組成ROVER正式出道。面對九展要拆，眾人非常不捨，隊長Kim說：「九展唔單止係我哋成長睇騷嘅地方，《造星》時無數晚上同其他參賽者嘅努力、第一次演出、所有汗水同淚水、甚至最後成就咗ROVER，九展充滿好多難忘回憶。九展要拆，感覺有少少似學校被拆，好唔捨得。」

ROVER希望在九展拆卸前演出，與公司溝通後，爭取到在6月27日舉行，亨仔說：「ROVER除咗Chill Club都冇真正九展演出，想拆前做一個騷，好好紀念一下。」Jason透露：「今次演唱會不設發售門票，全免費歡迎大家到時在中庭不同位置坐下欣賞。」希晉再補充：「1小時演唱會會有我哋新歌《回魂術》首次公開演出外，仲有唔同前輩歌手嘅歌曲，以見證九展過去音樂上嘅輝煌時間，同時有個簡單儀式同大家一齊告別九展，希望到時見到大家。」

九展的Star Hall與Music Zone，是最為音樂人及樂迷不捨!Music Zone 600人的live house格局，拉近了歌手與觀眾的距離，最適合舉辦搖滾band騷外、更是不少剛出道新人歌手試煉場，好像陳卓賢、姜濤均在Music Zone舉辦首個音樂會；Star Hall則2007年啓用，容納3600名觀眾，首個演唱會是林憶蓮《憶蓮 Live 07 演唱會》，及後不少日韓人氣偶像，都選在此舉辦粉絲見面會或表演。

（即時娛樂）