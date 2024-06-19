Justin Timberlake醉駕獲釋 下月26日再上庭 (18:24)

男團NSYNC出身的美國歌手Justin Timberlake周二凌晨（18日）涉嫌醉駕在紐約州東漢普頓薩格港被捕。據娛樂新聞網站TMZ報道，Justin周一晚上與友人在酒店開派對，之後駕車離開，被指在停駛標誌前繼續行駛，警察於是尾隨，見其急轉彎後，警察將他截停。據悉當時渾身酒氣的Justin拒絕酒精呼氣測試，隨即被捕及戴上手銬送返警署。逗留一晚後昨早上庭，無需保釋金獲釋，將於下月26日再出庭應訊。

薩格港警方昨日發放Justin Timberlake被捕後的照片；警方消息指，Justin當時駕駛寶馬房車，未能保持在行車道上行駛，又未能在停駛標誌前停車，被截停後發現他雙目通紅，目光呆滯，並且渾身酒氣。Justin向警方表示僅喝了一杯Martini，並且正跟隨朋友回家。

另外，Justin Timberlake舊愛兼樂壇天后Britney Spears，其粉絲在社交媒體稱要把後者2011年大碟《Femme Fatale》的歌曲《Criminal》重推上流行榜，呼籲其他Britney粉絲要購買該首單曲，據悉截稿前《Criminal》在iTunes流行榜位列第68。Britney Spears去年推出回憶錄《The Woman in Me》，書中表示當年曾為Justin墮胎。

（即時娛樂）