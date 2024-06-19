鄭秀文拍片分享小貼士 解說7月紅館演唱會門票入場安排 (19:01)

鄭秀文（Sammi）去年5月確診新冠病毒，康復後因出現聲沙、咳嗽，體力及聲線等後遺症，決定將去年7月的13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》紅館演唱會，延期至今年7月舉行。演唱會舉行在即，Sammi拍片親自解說7月紅館演唱會門票入場安排。

【門票印有2023年原定場次日期】門票印有2023年原定場次日期（2023年7月14-16日、18-19日、21-23日、25-26日、28-30日—共13場）的購票人士，不需要更換門票。

可憑原定場次之演唱會完整門票（連同票根）於以下指定替補場次日期在紅磡香港體育按原座位觀看對應的補場演唱會：

2023年原定場次日期—2024年替補場次日期

2023年7月14日（星期五） 2024年7月12日（星期五）

2023年7月15日（星期六） 2024年7月13日（星期六）

2023年7月16日（星期日） 2024年7月14日（星期日）

2023年7月18日（星期二） 2024年7月16日（星期二）

2023年7月19日（星期三） 2024年7月17日（星期三）

2023年7月21日（星期五） 2024年7月19日（星期五）

2023年7月22日（星期六） 2024年7月20日（星期六）

2023年7月23日（星期日） 2024年7月21日（星期日）

2023年7月25日（星期二） 2024年7月23日（星期二）

2023年7月26日（星期三） 2024年7月24日（星期三）

2023年7月28日（星期五） 2024年7月26日（星期五）

2023年7月29日（星期六） 2024年7月27日（星期六）

2023年7月30日（星期日） 2024年7月28日（星期日）

【門票印有2024年替補場次日期】

門票印有2024年替補場次日期的購票人士，可憑替補場次之演唱會完整門票（連同票根）於門票上印刷之日期及座位在紅磡香港體育館觀看對應的補場演唱會。

記得妥善保留完整門票（連同票根），7月紅館見！

【注意事項及入場須知】

1.如購票人士未能提供原定場次或替補場次之演唱會完整門票（連同票根），將不獲接納入場觀看對應的替補場次的演唱會。

2.如購票人士沒有領取已為其保留的門票或未能按上述原定場次指定替補場次日期前往觀看演唱會，主辦機構將不會退款或另行作出安排，並會視作為購票人士自願棄權處理。

3.如有任何爭議，主辦機構保留最終決定權。

（即時娛樂）