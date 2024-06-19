爾冬陞與王丹妮朱鑑然對談 分享演戲成功秘訣 (20:16)

爾冬陞導演日前（17日）率領王丹妮、梁雍婷、楊偲泳、謝咏欣、許恩怡、梁仲恆、周漢寧、朱鑑然，出席文創產業發展處（文創處）及香港電影發展局與上海國際電影節合辦的「金爵論壇 - 卓爾不凡：香港影壇新生代」，與內地及世界各地的電影人探討香港新演員在電影市場所面臨的機遇和挑戰。

8位香港演員分為兩組，分別與爾冬陞進行深度對談。第一組上場的是「學院派」出身的梁雍婷、周漢寧、楊偲泳、梁仲恆。談到現今香港電影業已非大製作的年代，演員接觸到的機會或者比以往更少時，梁雍婷表示：「每個年代的觀眾口味都有轉變，作為演員不能放過任何機會與觀眾連接，遇到每個機會時只能做到最好。」爾冬陞坦言：「現在香港電影普遍以探討社會現象為題材，這種電影需要在劇本上下工夫，演員參演這些戲劇性強的電影更能鍛練演技。」周漢寧回應：「電影是我最愛的說故事方式，作為演員其實一直都很幸福，透過不同電影，我能走過不同的人生。做演員，其實也就是在學做人。」

楊偲泳同意現今年輕演員機會比以前更少︰「其實每個試鏡機會都是一場表演，每次收到『功課』後，就要把它做滿分，哪怕只是試鏡。」梁仲恆說︰「我從劇場出身，本來對鏡頭不夠敏感，首次拍攝電影時觀察到前輩對拍攝現場的所有機器都十分熟悉，懂得用不同表現去配合各種機位，這些都是前輩身教的事，畢生受用。」

第二組上台的演員均是由模特兒或機緣巧合之下開始踏上演員之路，包括王丹妮、朱鑑然、謝咏欣及許恩怡。王丹妮表示︰「模特兒的工作沒有太多內心的獨白，打開了電影之門後開始有更多的想法，我也覺得作為演員是應該相信自己有無限的可能性。」朱鑑然在論壇上獲爾冬陞大讚有外型、有身材，他被問到將來希望演出什麼類型的角色時說︰「雖然我覺得演員是不能規限自己的戲路，但如果要選的話，也希望未來能參演更多動作片、古裝片。」

謝咏欣分享：「成為演員有一種奇妙及命中注定的感覺，我認為電影是一生要去學習的課題。我特別喜歡在變幻無窮的環境中享受團隊的合作氛圍，就像那時候與許恩怡飾演兩姐妹，雖然有一場戲是拍不到妹妹（許恩怡）的，但有她在旁陪着自己，我立即就能入戲。」許恩怡被爾冬陞形容為「天生食這行飯」，她說︰「演戲是一個過程，當中會發現很多樂趣，慢慢拍下去，就覺得拍戲也很好玩的！」

爾冬陞寄語各位演員，就算面對很大的壓力，唯一處理的方法就是盡最大的能力做好。他特別建議演員，在生活中坐車、乘飛機、在路途中，都要留意身邊不同的人，有機會要跟他們聊天，因為將來有可能要演他們，人生的閱歷必須在沒有拍戲的時間補充。尊重演員這個行業，首先要喜歡演戲。如果當演員但不喜歡演戲，其實不會有很大的成就。

（即時娛樂）